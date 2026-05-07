„Jeżeli ma dojść do czegoś, co ma być przesileniem, utrzymaniem mocy konstytucyjnego wyboru, szanowaniem wyboru sędziów kontra dwie osoby, bo czuję, że to pan Nawrocki gdzieś tam też mentalnie wspiera pana Święczkowskiego i oni ręka w rękę chcieliby zabarykadować się w Trybunale Konstytucyjnym, to my wyłamiemy te drzwi po to, żeby ten Trybunał naprawić” - powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji. Polityk był pytany w programie „Graffiti” na antenie Polsat News, czy dziś, po wyroku ETPCz, będziemy świadkami awantury przed Trybunałem. Gawkowski przy okazji zmanipulował także wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał decyzję nakazującą „zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego”, którzy w kwietniu złożyli pseudo-ślubowania w Sejmie, przed marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym.
Mimo że prezydent Karol Nawrocki nie odmówił zaprzysiężenia grupie kandydatów wskazanych przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, czwórka prawników świadomie złożyła niewiążące „ślubowanie” przed marszałkiem Sejmu.
Gawkowski: Za to będzie więzienie
Czy oznacza to, że będziemy świadkami awantury przed TK? Pytany o tę sprawę wicepremier Krzysztof Gawkowski stwierdził na antenie Polsat News:
Jest wyrok ETPCz, jest przymus jego wykonania przez pana prezesa Święczkowskiego. Dla mnie sprawa jest jasna. Nie wykonuje wyroków - sam łamie prawo. Kiedyś za to będzie więzienie.
Nie ma w tej sprawie żadnego białego, czarnego koloru, stron różnych, oddziaływania Europy na Polskę. Tutaj jest po prostu prawo. Polska konstytucja, która zderzyła się z brakiem chęci wykonywania przez prezydenta. To jest pierwszy krok
— dodał minister cyfryzacji.
I instytucje niezależne mówiące: „Prezydent nie miał do tego prawa, sędziowie mają prawo pracować tak jak tych dwóch, których pan Święczkowski szanuje”. Szóstka w Trybunale wybrana prawidłowo przez Sejm. Koniec, kropka
— wskazał.
Manipulacja słowami byłego prezydenta
Pytany, jakie kompetencje mają unijne instytucje, aby oceniać spór kompetencyjny w Polsce, odpowiedział:
Ale nie mamy sporu kompetencyjnego w Polsce.
Spór kompetencyjny jest na poziomie interpretacji prezydenta, bo uważa inaczej niż konstytucjonaliści, prawnicy, niż nawet były prezydent Andrzej Duda. On sam zresztą w jednym z wywiadów o panu prezydencie Nawrockim, powiedział: „No, nie miał takiego prawa”.
— dodał Gawkowski, manipulując wypowiedzią byłego prezydenta Andrzeja Dudy. W rozmowie, na którą powołuje się wicepremier, nie padły słowa „nie miał takiego prawa”. Duda zaznaczył później we wpisie na portalu X, że nieprawdziwym jest stwierdzenie, iż „ślubowanie” zostało złożone „wobec prezydenta”, kiedy Karola Nawrockiego na sali nie było.
Na pytanie, co zrobi rząd, jeśli prezes TK odmówi dopuszczenia czwórki kandydatów do orzekania, odpowiedział:
Wszystko może zrobić człowiek, który chce łamać prawo, ale za łamanie prawa też są kary.
To znaczy nikt nie odpowie za to, że przychodzi ktoś i powie: „Będę zabijał”. Możesz zabić. To nie leży w interesie państwa, obywatela. To jest straszne, tragiczne, ale zabiłeś - poniesiesz za to karę. Będziesz siedział w więzieniu. To jest przypadek analogiczny. Jest prawo, jest konstytucja, są ustawy
— dodał Gawkowski.
„Porządek” według koalicji 13 grudnia
Policja będzie musiała reagować?
Będzie nie tylko musiała, ale będzie miała obowiązek, prawo, po prostu prostować te wszystkie rzeczy, gdzie łamie standardy prawne Święczkowski i jego pomocnicy
— powiedział Krzysztof Gawkowski. Na uwagę dziennikarza, że to oznacza „chryję” przed Trybunałem, odpowiedział:
Pan patrzy na chryję, ja patrzę na porządek. Czy chryją jest, że policja o 6:00 rano uderza do kogoś do domu dlatego, że popełnił przestępstwo tak ciężkie, że na przykład zamordował osobę, a później ukrywał jej zwłoki?
Znaczy jest tam chryja? Jest. Są wyłamane drzwi? Są. Jest atak policji? Jest. Ale czy to powinno się wydarzyć? Powinno. I tutaj też, jeżeli ma dojść do czegoś, co ma być przesileniem, utrzymaniem mocy konstytucyjnego wyboru, szanowaniem wyboru sędziów, szóstki sędziów przez Sejm prawidłowo wybranych, kontra dwie osoby, bo czuję, że to pan Nawrocki gdzieś tam też mentalnie wspiera pana Święczkowskiego i oni ręka w rękę chcieliby zabarykadować się w Trybunale Konstytucyjnym, to my wyłamiemy te drzwi po to, żeby ten Trybunał naprawić
— podkreślił Krzysztof Gawkowski.
Przedstawiciel rządu, który zdążył już wprowadzić niechlubną tradycję rządzenia przy pomocy uchwał czy dekretów, a nie obowiązujących ustaw, siłowego przejmowania mediów czy prokuratury, ma czelność komukolwiek zarzucać łamanie prawa? Bo porównywanie sytuacji prezesa jednej z ostatnich instytucji niezależnych od obecnych władz do sytuacji mordercy ukrywającego ciało ofiary ciężko jest nawet komentować.
Polsat News/Joanna Jaszczuk
