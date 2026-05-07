Dobitny spot Morawieckiego. "Tusk premierem niemieckich interesów czy polskiego bezpieczeństwa? Odpowiedź właśnie poznaliśmy..."

Kadr z nowego spotu Mateusza Morawieckiego - "Czyim premierem jest Tusk?" / autor: X/@MorawieckiM
Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS, szef EKR i były premier, opublikował nowy spot w mediach społecznościowych. W mocnym stylu punktuje w nim Donalda Tuska w kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. „Polacy mają prawo zapytać wprost - czyim premierem jest Donald Tusk? Premierem Polski czy niemieckich interesów?” - słyszymy w nagraniu.

1 maja poinformowano, że szef Pentagonu Pete Hegseth zdecydował o wycofaniu ok. 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy. Dzień później prezydent USA Donald Trump oświadczył, że zamierza zmniejszyć liczbę stacjonujących w Niemczech żołnierzy o więcej niż ogłoszone wcześniej 5 tysięcy.

Premier Donald Tusk został zapytany 4 maja podczas briefingu przed wylotem z Armenii, gdzie uczestniczył w Szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, czy w związku z dobrymi relacjami między prezydentem USA Donaldem Trumpem i prezydentem Karolem Nawrockim, liczy na relokację wycofywanych z Niemiec amerykańskich żołnierzy do Polski.

Tusk ocenił, że plan wycofywania amerykańskich żołnierzy z niektórych państw europejskich, w tym z Niemiec, to „sprawa delikatna”.

Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać (…). Nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim

— doprecyzował premier.

Historyczna szansa dla Polski

O tym właśnie jest nowy spot Mateusza Morawieckiego.

USA wycofują pięć tysięcy żołnierzy z Niemiec. Dla Polski to mogłaby być historyczna szansa. Więcej wojsk USA na naszej ziemi to realne wzmocnienie wschodniej flanki NATO. A co w tej sytuacji robi Donald Tusk? Donald Tusk, który straszy Polaków wojną równie często, jak wrzuca infantylne filmiki do internetu, on nie chce zabiegać o większą obecność Amerykanów w Polsce. Dlaczego? Bo to mogłoby nie spodobać się Berlinowi. Bo mogłoby naruszyć tzw. europejską solidarność

— mówi lektor w nowym spocie.

To jest absolutny skandal, Polacy mają prawo zapytać wprost - czyim premierem jest Donald Tusk? Premierem Polski czy niemieckich interesów?

— zapytał.

Byłaby to zdrada stanu”

Również w programie „Popek Stanisławski do południa” na antenie Telewizji wPolsce24 Mateusz Morawiecki mówił o słowach premiera Donalda Tuska, który przyznał, że nie zamierza „podbierać” Niemcom amerykańskich żołnierzy.

To jest coś strasznego, co robi obecny premier i zobaczymy, jak to się zakończy. Natomiast jeżeli na skutek jego działań, niecnych działań, utajonych działań doszłoby do tego, że ominie nas taka możliwość, to wtedy na pewno byłaby to zdrada stanu

— zaznaczył były premier.

Polska gotowa przyjąć żołnierzy USA”

Z kolei prezydent Nawrocki 6 maja podczas wizyty na Litwie zadeklarował, że jeżeli prezydent USA Donald Trump podejmie decyzję o „zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech, to my w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć”.

Mamy do tego gotową infrastrukturę

— dodał prezydent.

Podkreślił też, że jak największa obecność wojsk amerykańskich w Europie jest w interesie bezpieczeństwa zarówno państw bałtyckich, jak i Europy Środkowej czy Europy Wschodniej „niezależnie od poglądów”.

Amerykańscy żołnierze w Niemczech

Obecnie w Niemczech stacjonuje między 35 a 37 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W 2020 roku Trump zapowiedział wycofanie 9,5 tys. z nich, zarzucając Berlinowi niewypełnianie zobowiązań wobec NATO. Część wojsk miała trafić do Polski, ale te plany nie zostały wówczas zrealizowane.

Możliwość zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech Trump sygnalizował już wcześniej. Mówił też o ewentualnym scenariuszu wycofania wojsk z Włoch i Hiszpanii, krytykując te dwa kraje za brak pomocy udzielanej USA.

X/PAP/wPolsce24/300polityka.pl/tt

