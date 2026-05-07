„Koalicja Obywatelska udaje, że nic złego się nie dzieje. (…) Nie ma żadnej refleksji. Może pojawi się po wyborach jesienią 2027 roku” - napisała na platformie X dziennikarka „Gazety Wyborczej” Dominika Wielowieyska.
Wpis dziennikarki, która raczej sympatyzuje z obecnym obozem władzy, zaskoczył wielu internautów. Wielowieyska w kilku zdaniach streściła trudną sytuację polityczną, w której znajduje się ugrupowanie Donalda Tuska.
Koalicja Obywatelska udaje, że nic złego się nie dzieje. A tymczasem mamy sprawę senatora Lenza. Wrocławska TVP blokuje reportaż o Jacku Sutryku. Nie ma ustawy o mediach, TVP w likwidacji jest na telefon rządzących. W tej TVP występuje oskarżony Sławomir Nowak i niekontrowany kreuje się na męczennika. Stanisław Gawłowski, który został nieprawomocnie skazany za korupcję, nadal jest szefem senackiej komisji klimatu. Nie ma żadnej refleksji. Może pojawi się po wyborach jesienią 2027 roku
— napisała.
W to, co napisał dziennikarka „GW” nie mógł uwierzyć m.in. poseł Marek Jakubiak.
Czy to jest konto fejkowe?
— zapytał.
Publikowanie takich wpisów wymierzonych w koalicję Tuska za niedopuszczalne uznają z kolei niektórzy wyborcy KO. Jedna z użytkowniczek platformy zarzuciła Wielowieyjskiej, że woli zajmować się Tuskiem, niż rzekomymi „przekrętami PiS”.
Szkoda, że miliardowe Przekręty PiSu tak pani nie zajmują
— napisała użytkowniczka „Aleksandra”.
kk/X
