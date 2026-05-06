Rafał Trzaskowski na antenie TVN zapowiedział dziś, że wszystkie pary homoseksualne nie mają co liczyć na uznanie ich „małżeństw” zawartych za granicą w Polsce. Opowiadał o znalezieniu sposobu, by uznać dokonać transkrypcji jednej pary homoseksualnej, której „małżeństwo” zostało zawarte w Niemczech. To nie zadowoliło europosła Nowej Lewicy Roberta Biedronia. „Rafał Trzaskowski chciał być prezydentem wszystkich Polaków, ale dziś najwyraźniej zapomniał o prawach tych z tęczowymi rodzinami” - napisał na X Robert Biedroń.
Warto przypomnieć, że art. 18 polskiej konstytucji, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny znajduje się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej. Mimo to środowiska lewicowe podejmują próby, by na siłę, wbrew polskiej konstytucji, wprowadzić do Polski tzw. małżeństwa homoseksualne. Niestety, inicjatywy te wsparł niedawno swoim wyrokiem z listopada 2025 roku TSUE, nakazując państwom członkowskim uznawać legalność związków zawartych w innych krajach UE. Tę linię niejako wsparł Naczelny Sąd Administracyjny orzekając jednak w sprawie jednej konkretnej pary gejów, która zawarła homomałżeństwo w Berlinie. Trzaskowski na antenie TVN mówił o tym, że uczyni gest - niezgodny z konstytucją - właśnie w stosunku do tej jednej, ale nie do wszystkich par homoseksualnych.
Deklaracja Trzaskowskiego
Trzaskowski na antenie TVN zadeklarował, że warszawski urząd stanu cywilnego zarejestruje tzw. małżeństwo homoseksualne mężczyzn, zawarte w Berlinie.
Zrobię to natychmiast, jak te dokumenty do mnie wpłyną
— zapowiedział Trzaskowski.
Jestem osobą poważną. Nie zamierzam gdybać, opowiadać. (…) Zobaczycie państwo. Będę konsekwentny i zrobię to tak, żeby było zgodne z polskim prawem i zgodne z prawem unijnym. Nie robię tu żadnych uników, wręcz przeciwnie – jestem gotów, żeby dokonać tej transkrypcji natychmiast, tylko najpierw te dokumenty muszą do mnie wrócić
— mówił włodarz stolicy. Trzaskowski wskazywał jednak jednocześnie, że cały czas chodzi mu o tę jedną parę, a reszta musi czekan na „linię orzeczniczą NSA”.
„To po prostu brak odwagi”
Taka postawa Trzaskowskiego oburzyła Roberta Biedronia, europosła Nowej Lewicy.
Rafał Trzaskowski chciał być prezydentem wszystkich Polaków, ale dziś najwyraźniej zapomniał o prawach tych z tęczowymi rodzinami
— stwierdził na platformie X Robert Biedroń.
Wyroki NSA i TSUE są jasne – miotanie się w sprawie transkrypcji to po prostu brak odwagi
— dodał.
