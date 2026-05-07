Według doniesień medialnych i przedstawicieli rządu Donalda Tuska, Europejski Trybunał Praw Człowieka miał wydać decyzję o zabezpieczeniu, na mocy której Polska miałaby natychmiast dopuścić do orzekania cztery osoby wybrane przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, które nie złożyły ślubowania wobec prezydenta RP. Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS, na platformie X krok po kroku wyjaśniła, dlaczego ETPCz nie ma kompetencji, by zajmować się ta sprawą.
Słów kilka o postanowieniu ETPCz, o którym dowiadujemy się z prasy i tweeta premiera Donalda Tuska. ETPCz ingeruje w spór konstytucyjny na najwyższym szczeblu władzy sądowniczej, zamiast pozostawić jego rozstrzygnięcie polskim organom (Sejm, Prezydent, TK)
— napisała na platformie X Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
Konwencja o Ochronie Praw Człowieka nie gwarantuje prawa do zajmowania konkretnego urzędu publicznego, w szczególności stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Spór dotyczy wyłącznie wewnętrznej organizacji i legitymacji konstytucyjnego organu państwa (sposób wyboru, zaprzysiężenie, dopuszczenie do orzekania w TK). Jest to klasyczna materia ustrojowa, należąca do suwerennej kompetencji państwa członkowskiego (szeroki margin of appreciation). ETPCz może orzekać wyłącznie w sprawach „dotyczących interpretacji i stosowania Konwencji” (art. 32 § 1). Zastanawiające na jaki przepis Konwencji powoływali się skarżący. Jeżeli to art. 6 § 1, to nie ma zastosowania, bo TK nie jest „sądem” w rozumieniu tego przepisu w sprawach indywidualnych), skarga powinna zostać uznana za niedopuszczalną już na etapie wstępnym. Reguła 39 Regulaminu Trybunału nie może sama w sobie tworzyć nowej podstawy materialnej – jest jedynie przepisem proceduralnym
— wyjaśniła przewodnicząca KRS.
ETPCz bez możliwości rozstrzygania, kto ma zasiadać w polskim TK
Konwencja nie zawiera żadnego przepisu upoważniającego ETPCz do wydawania wiążących środków tymczasowych. Trybunał wywodzi tę kompetencję pośrednio z art. 34 (prawo do skargi indywidualnej) i art. 1 – jest to interpretacja rozszerzająca, krytykowana w doktrynie jako mission creep. Rule 39 jest przeznaczona przede wszystkim do ochrony praw absolutnych (życie, zakaz tortur, zakaz nieludzkiego traktowania) lub sytuacji, w których szkoda nie da się później naprawić (np. wydalenie, sterylizacja). Spór o to, kto ma prawo zasiadać w TK, nie spełnia klasycznych kryteriów „irreparable harm” w rozumieniu orzecznictwa ETPCz
— dodała.
Czytaj także
- ETPC domaga się dopuszczenia sędziów TK po pseudo-ślubowaniu! Tusk świętuje. Mec. Lewandowski: Prawnicza uzurpacja
- TYLKO U NAS. Mamy odpowiedź TK na decyzję ETPC! „Do Trybunału nie wpłynęło żadne pismo ani informacja o postanowieniu zabezpieczającym”
- Skandaliczna decyzja ETPC. Żurek świętuje, Bogucki studzi emocje: Najwyższym prawem na terenie RP jest Konstytucja
- TYLKO U NAS. Mocne pytanie dr. Kidy! „ETPC jest narzędziem presji politycznej. Czy nadal powinniśmy być sygnatariuszem Konwencji”
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759682-etpc-naciska-na-polske-ws-tk-pawelczyk-woicka-nie-ma-prawa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.