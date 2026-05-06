Portal BlaskOnline ujawnił wczoraj bulwersującą sytuację, która miała mieć miejsce z udziałem wiceministra energii Mariana Zmarzłego. Miał próbować wejść siłą do swojego „pokoju wypoczynkowego”, czyli jednego z pokoi wynajmowanych przez ministerstwo. Według relacji świadków politykowi towarzyszyła kobieta i czuć było od niego alkohol. Poseł PiS Paweł Jabłoński, który prowadził dziś w tej sprawie kontrolę poselską, przekazał na antenie Telewizji wPolsce24 szokujące kulisy całej sprawy.
W poniedziałek 4 maja wiceminister Marian Zmarzły, około godz. 19:33, miał z kobietą podejść do wejścia do budynku przy ul. Książęcej w Warszawie, w którym pokoje wynajmuje ministerstwo energii. Jest to nieco dalej niż główna siedziba Ministerstwa Energii, mieszcząca się przy ul. Przemysłowej.
Z zachowania tego mężczyzny można było wnioskować, że znajduje się wyraźnie po spożyciu alkoholu – miał bełkotliwą mowę, czuć było od niego wyraźną woń alkoholu, chwiał się na nogach, jego zachowanie było wyzywające
— zrelacjonował pracownik ochrony w notatce służbowej, do której treści dotarł portal BlaskOnline.
Wchodzący tłumaczył, że jest wiceministrem w Ministerstwie Energii i chce się dostać do swojego pokoju wypoczynkowego
— zaznaczył wspomniany pracownik.
W drodze do wind zaczął wyzywać mnie od chamów i zażądał mojego nazwiska. (…) Po wyjściu z windy (…) ponownie wyzywał mnie od chamów i prostaków i naruszył moją nietykalność cielesną, odpychając mnie ręką
— przekazał ochroniarz.
„Minister Motyka dba o wypoczynek swoich podwładnych”
Dziś poseł PiS Paweł Jabłoński udał się na ul. Książęcą, by zobaczyć wspomniany „pokój wypoczynkowy” ministra i ustalić fakty w sprawie. To, co przekazał w programie „Wierzbicki & Biedroń mówią jak jest”, jest wyjątkowo oburzające.
Pomyślałem, że chcę zobaczyć, jak wyglądają pokoje wypoczynkowe w ministerstwach. (…) Pan minister Motyka dba o wypoczynek swoich podwładnych, zapewnia im takie jakieś pokoje
— powiedział Paweł Jabłoński na antenie Telewizji wPolsce24.
Tego pana tam dzisiaj nie stwierdzono, choć być może tam był. Rzeczywiście było takie pomieszczenie dość dziwne, dość duże z zewnątrz patrząc. Na drzwiach ślady po tabliczce, w ogóle uszkodzone te drzwi zostały
— relacjonował poseł PiS.
Co więcej, słyszeliśmy bardzo wyraźnie, że za tymi drzwiami są jakieś osoby, coś tam się w środku działo, ale zamknęli się na klucz, udawali, że ich tam nie ma, ale udawali dość słabo, bo można to było usłyszeć. Kilka osób nam wskazało, że to jest właśnie ten pokój, z którego korzystna pan minister Zmarzły. Czy on to robi w godzinach pracy, czy poza, nie powiedziano nam, w jakim charakterze
— przekazał polityk.
Trzy biura ministra Zmarzłego
Pojechałem na ulicę Przemysłową, to jest główna siedziba Ministerstwa Przemysłu. Tam poprosiłem, by mnie zaprowadzono, pokazano, gdzie urzęduje minister Zmarzły. Bardzo nie chcieli mnie zaprowadzić do tego sekretariatu, dali mi numer telefonu i wyobraźcie sobie Państwo, że to numer telefonu z kierunkowym 32 do Katowic. Zadzwoniłem pod ten numer i okazało się, że w Katowicach minister też ma biuro, on ma trzy biura. Nikt o tym człowieku nie słyszał do wczoraj, a ma trzy biura, na bogato w rządzie Tuska jest
— mówił Jabłoński.
Poseł PiS przekazał, że politycy jego partii będą dalej drążyć tę sprawę.
Wynajmują w ekskluzywnym biurowcu, nawet się dowiedziałem, że nie jedno piętro, a dwa, płacą za to jakieś grube pieniądze. Ja nikomu w prywatne sprawy zaglądać nie chcę, ale jeżeli pan minister przynosi swoje prywatne zabawy do publicznego urzędu, no to to już jest temat i będziemy to sprawdzali
— zaznaczył.
Polityk wskazał na wątek dotyczący domniemanego naruszenia nietykalności cielesnej pracownika ochrony.
Jeżeli on fizycznie zaatakował pracownika ochrony, to mogło dojść do przestępstwa i mam nadzieję, że przynajmniej w tym aspekcie służby podejmą działania, przynajmniej zabezpieczą monitoring, bo on pokazałby nam, co tam się stało. Myślę, że minister Zmarzły powinien się z tego wytłumaczyć
— podkreślił.
tkwl/Telewizja wPolsce24/blaskonline.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759678-tajemniczy-pokoj-wiceministra-szokujaca-relacja-jablonskiego
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.