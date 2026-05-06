Senacka dyskusja na temat afery Zondacrypto ujawniła przerażający obraz tego, jak wygląda państwo pod rządami koalicji 13 grudnia. Prokuratura zajęła się sprawą dopiero 17 kwietnia, a głównym celem rządzących wydaje się nie to, aby aferę wyjaśnić, ale żeby uderzać nią w politycznych rywali. I tak jak przeszkadzają im kwestie finansowania przez Zondacrypto PKOl, ale już zupełnie nie dostrzegają finansowania WOŚP.
Senator PiS Marek Pęk zaprosił przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Prokuratury Krajowej do Senatu, aby wyjaśnili się z niedostatecznych działań związanych z aferą Zondacrypto, o którą rządzącą próbują nieudolnie oskarżać formacje opozycyjne.
Bezczynność
To, co usłyszeli senatorzy, mrozi krew w żyłach. Ze słów przedstawicieli resortów wynika bowiem obraz kompletnej bezczynności państwa Donalda Tuska ws. afery.
Wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha wyznał bowiem, że śledztwo w sprawie ZondaCrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach dopiero 17 kwietnia 2026 roku.
Dyrektor Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej prok. Krzysztof Bukowiecki ujawnił natomiast, że pierwsze zawiadomienia od osób poszkodowanych przez Zondacrypto wpłynęły do organów ścigania także dopiero w kwietniu 2026 roku.
Senator Pęk wskazywał, że służby powinny zająć się sprawą kryptowalut po tym, jak premier Donald Tusk w grudniu ubiegłego roku straszył aferą powiązaną z rosyjską mafią, krytykując weto prezydenta ws. wadliwej ustawy o krypto-aktywach.
A co z WOŚP?
Myrcha podczas swojego wystąpienia przekonywał ponadto, że nie można wykluczyć, że śledztwo ws. Zondacrypto ze względu na powiązania obejmie m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, czy też Radosława Piesiewicza, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, którego Zondacrypto była sponsorem.
Senator Prawa i Sprawiedliwość Wojciech Skurkiewicz zapytał, czy w takim razie śledztwo obejmie także Jerzego Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która również była sponsorowana przez Zondacrypto.
Myrcha próbował uciec jednak od tematu.
Nic mi o tym nie wiadomo
— przekonywał.
Czytaj także
- Jaka afera tym razem do przykrycia? Tusk zajadle atakuje ws. Zondacrypto: „Były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji”
- Prezydent Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef KPRP: To wyjście naprzeciw rządowi
- Co z majątkiem Suszka, pierwszego prezesa Zondacrypto? Media donoszą o wyprzedaży. Onet: Kral jest tylko figurantem
Adrian Siwek/wPolsce24.tv
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759674-totalna-bezczynnosc-panstwa-tuska-ws-afery-zondacrypto
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.