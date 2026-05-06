„Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeżeli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech” - zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. „Będę zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie” - dodał.
Nawrocki podczas wizyty na Litwie zadeklarował, że jeżeli prezydent USA Donald Trump podejmie decyzję o „zmniejszeniu komponentów wojsk amerykańskich w Niemczech, to my w Polsce jesteśmy gotowi do tego, aby żołnierzy amerykańskich przyjąć”.
Mamy do tego gotową infrastrukturę
— dodał prezydent.
Podkreślił też, że jak największa obecność wojsk amerykańskich w Europie jest w interesie bezpieczeństwa zarówno państw bałtyckich, jak i Europy Środkowej czy Europy Wschodniej „niezależnie od poglądów”.
Myślę, że to jest zadanie dla prezydenta Polski w trosce o Polskę, ale też w trosce o całą Europę, aby przekonać prezydenta Donalda Trumpa, że gdy już taką decyzję co do komponentu w Niemczech podejmie, aby ci żołnierze zostali w Europie, czyli w Polsce albo w jednym z państw bałtyckich czy w innym regionie, to już decyzja pana prezydenta Donalda Trumpa. Ja do takich decyzji będę zachęcał, aby zostali w Europie
— oświadczył Nawrocki.
Warto przypomnieć, że premier Donald Tusk pytany, czy Polska powinna się postarać o relokację żołnierzy USA, którzy opuszczają Niemcy, powiedział, że… nie powinniśmy podbierać ich Niemcom.
Brave Griffin 26–II
Prezydent Nawrocki przebywał na poligonie na Litwie, gdzie odbywają się ćwiczenia wojskowe Brave Griffin 26–II, w których biorą udział żołnierze państw NATO. Nawrocki obserwował ćwiczenia z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą.
Karol Nawrocki podkreślił, że Polska i Litwa są świadome zagrożeń, także hybrydowych, dla państw bałtyckich, wschodniej flanki NATO - którego są lojalnymi członkami - i dla Europy. Oba państwa - zauważył - potwierdzają podczas trwających ćwiczeń wojskowych swoją gotowość do obrony.
Zaznaczył, że tematem rozmów z Nausedą były m.in. plany rozszerzenia Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9) i kwestia wspólnego z Litwą tworzenia jednolitego systemu umocnień obronnych. Nawrocki podkreślił, że oba kraje dają przykład odpowiedzialności przeznaczając duży procent swojego PKB na obronność, wzmacniając bezpieczeństwo swoich państw i całego regionu.
To co nas łączy z prezydentem Nausedą, to patrzenie w kierunku interoperacyjności naszych wojsk, rozwoju modernizacyjnego, ale też infrastruktury podwójnego zastosowania pomiędzy Polską, Litwą i państwami bałtyckimi, rozwój potencjału naszych sił zbrojnych i lojalne wywiązywanie się ze swoich sojuszy w ramach NATO. A wszystko to z myślą o bezpiecznej Polsce, bezpiecznej Litwie, bezpiecznych państwach bałtyckich i bezpiecznej Europie
— oświadczył.
Adrian Siwek/PAP
