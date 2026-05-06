Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie krył radości po decyzji ETPC, które rości sobie prawo do decydowania o kształcie Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki wskazał jednak, że jedynym właściwym organem oceniającym zgodność aktów prawnych i rozstrzygającym spory kompetencyjne w Polsce jest TK. „Kwestie ślubowania zostają zawieszone do momentu rozstrzygnięcia sporu ” - zaznaczył.
Decyzja ETPC o zabepieczeniu zapadła po wniosku skierowanym przez: Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego, Marcina Dziurdę i Annę Korwin-Piotrowską - to czworo z sześciorga wybranych 13 marca przez Sejm sędziów TK.
Prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił wtedy tych czworga do złożenia wobec niego ślubowania, złożyli je oni w Sejmie używając sformułowania „wobec prezydenta”, a później dokumenty przekazali do Kancelarii Prezydenta. Następnie prezes TK Bogdan Święczkowski oświadczył, że te cztery osoby nie objęły urzędów sędziów TK, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie „wobec prezydenta”.
Decyzja ETPCz
Czworo sędziów zainicjowało swoją sprawę w ETPCz, zaś w środę poinformowano o zapadłej 5 maja decyzji zabezpieczającej.
W interesie stron i w celu należytego prowadzenia postępowania” ETPCz zwrócił się do władz polskich, by zapewniły, „aby odpowiednie władze powstrzymały się od utrudniania podjęcia i wykonywania obowiązków sędziowskich” w charakterze sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez osoby składające wniosek, do czasu wszelkiej nowej decyzji w jego sprawie
— czytamy w treści tej decyzji przekazanej PAP.
Stanowisko KPRP
Bogucki pytany na konferencji prasowej, czy prezydent Karol Nawrocki i prezes TK Bogdan Święczkowski dostosują się do tego zabezpieczenia, odparł, że „najwyższym prawem na terenie RP jest Konstytucja, której strażnikiem jest prezydent”. Dodał, że jedynym właściwym organem oceniającym zgodność aktów prawnych i rozstrzygającym spory kompetencyjne w Polsce jest TK.
Nie ma wyższego prawa i nie ma innego organu, który mógłby rozstrzygać o kwestiach konstytucyjnych
— mówił szef Kancelarii Prezydenta.
Przypomniał, że prezydent skierował do TK wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego w kontekście ślubowania sędziów.
Dodał, że spór kompetencyjny między organami „zawisł” przed Trybunałem Konstytucyjnym i w takiej sytuacji wszystkie kwestie dotyczące tego sporu „zostają zawieszone”.
A więc kwestie ślubowania zostają zawieszone do momentu rozstrzygnięcia sporu
— zaznaczył Bogucki.
Radość Żurka
Głos zabrał także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który w serwisie X odniósł się do zabezpieczenia wydanego przez ETPCz w sprawie czworga z sześciorga wybranych w marcu sędziów TK.
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu powiedział jasno: państwo nie może blokować wybranych zgodnie z prawem sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zabezpieczenie wydał jednomyślnie siedmioosobowy skład ETPCz. Jest natychmiast skuteczne i wykonalne
— wskazał.
To nie jest prośba. To nie jest sugestia. To decyzja, którą właściwe władze publiczne w Polsce mają obowiązek wykonać. Personel Prezydenta mówi, że najwyższym źródłem prawa w Polsce jest Konstytucja. Zgoda. Tylko że ta sama Konstytucja mówi, że Rzeczpospolita przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego
— dodał.
Nie można zasłaniać się Konstytucją, a potem ignorować jej przepisów. Karol Nawrocki i pełniący obowiązki prezesa TK Bogdan Świeczkowski nie mogą wybierać sobie sędziów według własnego widzimisię. Blokowanie poprawnie wybranych sędziów nie jest obroną Konstytucji. To obrona własnych interesów
— przekonywał.
Adrian Siwek/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759667-skandaliczna-decyzja-etpc-zurek-swietuje-bogucki-studzi-emocje
