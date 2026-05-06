Skandaliczny wpis doradcy MKiŚ ws. pożaru! "Nie ma się co martwić". Pasławska nie wytrzymała i zwróciła się do Hennig-Kloski

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: PAP/Wojtek Jargiło/X
autor: PAP/Wojtek Jargiło/X

Od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 250 ha. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Tymczasem Michał Żmihorski, doradca resortu klimatu i środowiska, na Facebooku napisał, że… tym pożarem nie ma się co martwić. „Niedopuszczalny wpis doradcy MKiŚ” - skomentowała ten wpis wiceprezes PSL, posłanka Urszula Pasławska.

Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj w godzinach popołudniowych na terenie Puszczy Solskiej, obszaru na którym znajduje się szereg form ochrony przyrody jak rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.

Podczas akcji gaśniczej w pow. biłgorajskim rozbił się samolot gaśniczy, tzw. dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W wypadku zginął pilot maszyny.

Szef KGP gen. insp. Marek Boroń w czasie dzisiejszego sztabu kryzysowego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie, w którym uczestniczył premier Donald Tusk, poinformował, że do działań związanych z pożarem lasu w Puszczy Solskiej skierowano ponad 100 policjantów. Dodał, że na miejscu od rana pracuje policyjny śmigłowiec Black Hawk. Poza tym w akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Od rana wspiera ich także 70 żołnierzy z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej z pododdziałów z Zamościa i Kraśnika. Zajmują się zabezpieczeniem rejonu działań oraz lokalizowaniem zarzewi ognia i dogaszaniem pogorzelisk, m.in. poprzez przekopywanie i wygaszanie tlących się miejsc.

Jednak Michał Żmihorski, ekolog doradzający MKiŚ, na Facebook zbagatelizował całą trudną sytuację związaną z ogromnym pożarem.

Pożar na ogół nie jest przyrodniczo bardzo szkodliwy, po prostu ten las się trochę zmieni, nie ma się co martwić

— wypalił na Facebooku Michał Żmihorski, ekolog, zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego ds. naukowych.

Niedopuszczalny wpis”

Na powyższy wpis stanowczo zareagowała Urszula Pasławska, posłanka, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Niedopuszczalny wpis doradcy MKiŚ, gdy płoną lasy, dzieje się dramat ludzi i przyrody. Czas na pilny przegląd kadr

— napisała na platformie X Urszula Pasławska, oznaczając we wpisie minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę, ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego i samo MSWiA.

Czytaj także

Adam Stankiewicz/X/Facebook/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych