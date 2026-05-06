Od wczoraj strażacy walczą z pożarem lasu w powiecie biłgorajskim w nadleśnictwie Józefów, który objął około 250 ha. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Tymczasem Michał Żmihorski, doradca resortu klimatu i środowiska, na Facebooku napisał, że… tym pożarem nie ma się co martwić. „Niedopuszczalny wpis doradcy MKiŚ” - skomentowała ten wpis wiceprezes PSL, posłanka Urszula Pasławska.
Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj w godzinach popołudniowych na terenie Puszczy Solskiej, obszaru na którym znajduje się szereg form ochrony przyrody jak rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary sieci Natura 2000, pomniki przyrody czy ochrona gatunkowa roślin i zwierząt.
Podczas akcji gaśniczej w pow. biłgorajskim rozbił się samolot gaśniczy, tzw. dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. W wypadku zginął pilot maszyny.
Szef KGP gen. insp. Marek Boroń w czasie dzisiejszego sztabu kryzysowego w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie, w którym uczestniczył premier Donald Tusk, poinformował, że do działań związanych z pożarem lasu w Puszczy Solskiej skierowano ponad 100 policjantów. Dodał, że na miejscu od rana pracuje policyjny śmigłowiec Black Hawk. Poza tym w akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Od rana wspiera ich także 70 żołnierzy z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej z pododdziałów z Zamościa i Kraśnika. Zajmują się zabezpieczeniem rejonu działań oraz lokalizowaniem zarzewi ognia i dogaszaniem pogorzelisk, m.in. poprzez przekopywanie i wygaszanie tlących się miejsc.
Jednak Michał Żmihorski, ekolog doradzający MKiŚ, na Facebook zbagatelizował całą trudną sytuację związaną z ogromnym pożarem.
Pożar na ogół nie jest przyrodniczo bardzo szkodliwy, po prostu ten las się trochę zmieni, nie ma się co martwić
— wypalił na Facebooku Michał Żmihorski, ekolog, zastępca dyrektora Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego ds. naukowych.
„Niedopuszczalny wpis”
Na powyższy wpis stanowczo zareagowała Urszula Pasławska, posłanka, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Niedopuszczalny wpis doradcy MKiŚ, gdy płoną lasy, dzieje się dramat ludzi i przyrody. Czas na pilny przegląd kadr
— napisała na platformie X Urszula Pasławska, oznaczając we wpisie minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę, ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego i samo MSWiA.
Adam Stankiewicz/X/Facebook/PAP
