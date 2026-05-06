„Do Trybunału Konstytucyjnego nie wpłynęło żadne pismo ani informacja o postanowieniu zabezpieczającym Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wiedzę w tym zakresie Trybunał Konstytucyjny pozyskuje wyłącznie z doniesień medialnych oraz lakonicznej sentencji postanowienia, które ukazało się na stronie internetowej Europejskiego Trybunału Praw Człowieka” - poinformowała w rozmowie z portalem wPolityce.pl Weronika Ścibor, rzecznik Trybunału Konstytucyjnego.
Europejski Trybunał Praw Człowieka kolejny raz próbuje uzurpować sobie prawo do decydowania o polskim prawie. Wydał on decyzję nakazującą „zaprzestanie utrudnień w objęciu i wykonywaniu obowiązków sędziowskich przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego”, którzy złożyli pseudo-ślubowania w Sejmie. Decyzja ta wywołała zadowolenie u premiera Donalda Tuska.
Czytaj także
Jakie jest stanowisko Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie? Rzecznik TK w rozmowie z portalem wPolityce.pl podkreśliła, że ETPC nie ma kompetencji do tego, żeby orzekać w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej.
Do kompetencji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej ani wykonywanie zadań sądu pracy. Nie może także zobowiązywać jakiegokolwiek polskiego organu, w tym rządu, do ingerowania w kompetencje najwyższego organu władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Komunikat pełnomocnika skarżących jest autorską interpretacją skutków postanowienia ETPCz, które zostało opublikowane w mediach
— podkreśliła Ścibor.
Ponadto informuję, że nie mamy wiedzy, aby w tej sprawie toczyło się, a nawet aby wszczęto jakiekolwiek krajowe postępowanie sądowe. W myśl art. 35 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności nie wyczerpano tym samym drogi prawnej, która to przesłanka jest warunkiem złożenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wybranie niniejszej drogi stanowi kompromitację osób biorących udział w tym postępowaniu, także osoby zasiadającej w składzie wydającym niniejsze postanowienie rekomendowanej do tego gremium przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej
— zaznaczyła.
red
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759652-tylko-u-nas-mamy-odpowiedz-tk-na-decyzje-etpc
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.