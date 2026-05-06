„Wypowiedź Sławomira Mentzena na temat szefa Sztabu Generalnego gen. Wiesława Kukuły nie tylko jest obraźliwa, ale jest niezgodna z prawdą” - ocenił jeden z liderów Konfederacji, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Ocenił, że odpowiedzialność za większość zaniedbań w wojsku spoczywa na politykach, nie generałach.
Bosak, odnosząc się do słów Mentzena w dzisiejszym wpisie na X ocenił, że wypowiedź Mentzena na temat gen. Kukuły „nie tylko jest obraźliwa, ale też niezgodna z prawdą”. Podkreślił, że wielokrotnie rozmawiał z szefem Sztabu Generalnego i wraz z innymi posłami Konfederacji uczestniczył w poselskiej wizytacji Sztabu.
Nie mam wątpliwości, że i u gen. Kukuły, i wśród innych oficerów stojących na czele naszej armii jest zrozumienie zagadnień ekonomii wojny i wyzwań związanych z obroną przed dronami, a także że jest to odpowiedzialny, roztropny i doświadczony dowódca
— zaznaczył wicemarszałek Sejmu.
„Nie przedstawiajmy naszych dowódców jako idiotów”
Według Bosaka krytyka jest potrzebna, ale „nie powinna szukać łatwej i fałszywej polaryzacji, lecz mieć charakter właściwy dla stylu, który afirmujemy w Konfederacji — stylu merytorycznej opozycji”. W związku z tym - jak ocenił - „na krytykę zasługuje więc przede wszystkim MON i zbyt późne podejmowanie różnych decyzji, niedostateczne efekty, zbyt rozwlekłe przygotowywania do zmian, niedostatecznie dynamiczne reformowanie Sił Zbrojnych, w niektórzy przypadkach dyskusyjne lub chybione decyzje zakupowe”. Jak dodał, „tu Sławomir Mentzen ma pełną rację”.
Bosak podkreślił, że odpowiedzialność za większość błędów i zaniedbań spoczywa na politykach, a nie generałach.
Nie przedstawiajmy naszych dowódców jako idiotów nie rozumiejących podstawowych wyzwań, bo jest to nieprawdziwe
— stwierdził.
Wyraził także przekonanie, że wypowiedź Mentzena wynikała „z dobrych intencji”, natomiast w kwestii wiedzy i kompetencji gen. Kukuły został on źle poinformowany przez doradców, a wypowiedź szefa Sztabu zrozumiał błędnie.
Haniebne słowa Mentzena i solidarność z gen. Kukułą
Mentzen - również jeden z liderów Konfederacji, w której reprezentuje skrzydło wywodzące się od Janusza Korwin-Mikkego, podczas gdy Bosak jest przedstawicielem frakcji narodowej- pytany wczoraj w Elblągu, czy ministrowie obrony sprawdzają się w swojej roli, odparł:
Problem jest taki, że nasi wojskowi również nie bardzo sprawdzają się w tej roli. Mówię na przykład o panu Wiesławie Kukule, który w tym momencie od strony wojskowych odpowiada za nasze wojsko. Ten człowiek jest nienormalny, w sensie on nie ma kompetencji, żeby być kapralem, on nigdy niczym tak naprawdę nie dowodził
— stwierdził polityk.
Dodał, że gen. Kukuła mówił na przykład o strzelaniu rakietami do „dronów ze sklejki”.
Po tym, jak Mentzen skrytykował gen. Kukułę, wojskowego bronią m.in. prezydent Karol Nawrocki i wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony ocenił, że słowa Mentzena pokazują „absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i elementarnego szacunku wobec Wojska Polskiego i żołnierskiego munduru”. Prezydent Karol Nawrocki opublikował z kolei w środę na X swoje zdjęcie z gen. Kukułą, które opatrzył podpisem: „Pierwszy Żołnierz Rzeczypospolitej”.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759647-mentzen-obrazil-gen-kukule-bosak-wypowiedz-niezgodna-z-prawda
