Prezydent Karol Nawrocki skierował w środę do marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach - poinformował szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Według niego prezydencki projekt ustawy zakłada m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów.
Pan prezydent w dniu dzisiejszym złożył do marszałka Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach, prezydencki projekt ustawy, który reguluje ten rynek
— poinformował Bogucki podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim.
Prezydent jest za mądrą, rozsądną, zgodną z Konstytucją regulacją tego rynku kryptowalut. Jest to także wyjście naprzeciw rządowi, przede wszystkim w którym premier Tusk chce iść totalnie na ścianę, mówi o tym, że to ostatnia szansa. Może niech skorzysta z tej szansy, którą przedkłada czy proponuje prezydent. Ten projekt jest w istocie, w dużej mierze, zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta
— podkreślił.
Szef KPRP wskazał, że prezydencki projekt ustawy „zasadza się (…) na trzech zasadniczych filarach”. Pierwszy - jak mówił - najważniejszy filar to ochrona konsumentów i inwestorów. Jako drugi wymienił kwestię realnego i skutecznego nadzoru państwa. Trzecim z nich jest zaś - jak wskazał szef KPRP - zabezpieczenie konstytucyjnych praw przedsiębiorców, którzy działają w ramach rynku kryptoaktywów.
Co zakłada prezydencki projekt?
Wzmocnienie systemu ostrzeżeń przed podmiotami o podwyższonym ryzyku, natychmiastowa informacja o blokadzie rachunku, czy szybka kontrola blokady środków przez sąd - przewidują założenia prezydenckiego projektu ustawy regulującego rynek kryptowalut.
Z założeń projektu przekazanych przez KPRP dziennikarzom wynika, że prezydencki projekt ustawy regulujący rynek kryptowalut został przygotowany w oparciu o projekt rządowy. Uwzględnia on jednak poprawki, które zgłaszała KPRP i te, na które zwracano uwagę w trakcie prac w Sejmie.
Kancelaria Prezydenta podkreśliła, że dla przeciętnego posiadacza kryptowalut projekt ten zwiększa ochronę majątku i przyśpiesza „procedury na wypadek problemów z podmiotami krypto”.
Jak podano projekt przewiduje m.in.: wzmocnienie systemu ostrzeżeń przed podmiotami o podwyższonym ryzyku, zapewnienie natychmiastowej informacji o blokadzie rachunku czy szybką kontrolę blokady środków przez sąd.
Projekt ma także ograniczać możliwość długotrwałego blokowania środków przez urzędników; przewidziano w nim prawo do odszkodowania za działania organów niezgodne z prawem, a także szybsze decyzje urzędów.
Jeżeli w tym zakresie będzie wola koalicji rządzącej, będzie wola większości parlamentarnej, premiera, żeby to procedować, to właściwie można to załatwić od ręki
— powiedział szef KPRP.
Według niego, prezydent złożył projekt widząc „całkowitą indolencję rządu”.
Jest konkretny projekt, można nad nim pracować, nie trzeba czekać, można podjąć ten projekt bardzo szybko
— podkreślił.
Bierność rządu ws. Zondacrypto
Rząd wszczynając śledztwo w sprawie Zondacrypto tak późno sam przyznał, że od kilku miesięcy w tej kwestii nie prowadził żadnych działań - ocenił szef KPRP Zbigniew Bogucki. Jego zdaniem premier Donald Tusk idzie w tej sprawie „na ścianę”, bo chce ukryć brak działań.
Na konferencji prasowej wskazał jednocześnie, że pierwsze informacje związane z giełdą Zondacrypto pojawiły się 5 grudnia 2025 r. na niejawnych obradach Sejmu, a śledztwo ws. giełdy zostało wszczęte 17 kwietnia 2026 r. przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. 5 grudnia obrady Sejmu częściowo utajniono i premier Donald Tusk przedstawił informację ws. bezpieczeństwa państwa. Według ówczesnych nieoficjalnych informacji, mówił o „kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie”.
Bogucki zwrócił się z pytaniem do rządu, „dlaczego dopiero po tylu miesiącach przyznali się, że są w rękach państwa instrumenty, żeby prowadzić postępowanie w tej sprawie, a kłamali wtedy i kłamią cały czas, że nie mieli tych instrumentów, bo nie było ustawy o rynku kryptoaktywów”.
Zdaniem szefa KPRP, wszczynając śledztwo ws. Zondacrypto tak późno rządzący „sami przyznali się do tego, że przez te wszystkie miesiące nie działali”.
Gdyby wierzyć temu, co mówił premier i jego ministrowie, to należałoby uznać, że to śledztwo nie powinno być wszczęte
— ocenił minister.
Bogucki odniósł się też do wtorkowej publikacji „Gazety Wyborczej Katowice”. Według „GW”, katowicka prokuratura od 2018 r. prowadziła dwa śledztwa dotyczące działalności najpierw Bitbay - poprzedniczki Zondacrypto - a potem samej Zondacrypto. Według gazety, dotyczyły one m.in. świadczenia usług płatniczych wbrew przepisom, czy wdrażania procedur dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.
Finalnie jedno ze śledztw umorzono w kwietniu 2024 r., a drugie w lutym 2025 r.
— podała gazeta.
Szef KPRP zauważył, że „rządził wtedy Donald Tusk i jego rząd, więc to jest jego odpowiedzialność”.
Donald Tusk w tej sprawie idzie na ścianę, bo chce ukrywać nieudolność, brak działań i całkowitą bezczynność jego państwa, jego służb, podległych mu ministrów przez te wszystkie miesiące
— powiedział Bogucki.
Jak dodał, „finałem tego wszystkiego jest wyjazd za granicę tych osób, które prowadziły ten biznes”.
One wyjechały, (…) bo przecież nie było tymczasowych aresztowań, nie było zatrzymań, nie było przedstawionych zarzutów, bo nie było śledztwa, bo nie było działania ze strony rządu Donalda Tuska
— stwierdził minister.
Według doniesień medialnych prezes giełdy Zondacrypto Przemysław Kral przebywa obecnie za granicą.
Tusk zapowiedział kolejny projekt ws. kryptowalut
We wtorek premier Donald Tusk zapowiedział skierowanie do Sejmu kolejnego rządowego projektu ustawy ws. kryptoaktywów. Prezydent zawetował dwie poprzednie ustawy w tej sprawie. Jak przekazał szef rządu, nowy projekt będzie różnił się od dwukrotnie zawetowanej ustawy jedynie tym, że zaostrzone mają być w nim kary dla tych, którzy oszukują i „narażają państwo polskie”.
kk/tkwl/PAP
