Gdyby wybory odbywały się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, choć utrzymanie obecnej większości stanęłoby pod znakiem zapytania. To wynik badania Opinia24 na zlecenie „Gazety Wyborczej”, przeprowadzonego w dniach 27-30 kwietnia.
W omawianym badaniu liderem pozostaje KO z wynikiem 31,6 proc. (10 punktów procentowych przewagi nad PiS, które osiągnęłoby 31,6 proc.). Konfederacja Mentzena i Bosaka dostałaby 12,2 proc. Konfederacja Korony Polskiej mogłaby za to liczyć na 8,2 proc. Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Nowa Lewica, która odnotowuje poparcie na poziomie 7 proc.
Co z partiami poniżej 5 proc.?
Pod progiem znalazły się trzy ugrupowania: Razem – 3,5 proc., PSL - 2,8 proc. i Polska 2050 – 2,2 proc. Na partie tworzące dzisiaj koalicję 15 października (KO, Lewicę, PSL i PL2050) chce więc głosować łącznie 43,6 proc. wyborców. A łącznie na PiS, Konfederację i Koronę – 41,9 proc. Bez głosów niezdecydowanych, wyborców Razem i tych, którzy zaznaczyli „inną partię”, daje to proporcję 51 do 49 proc. na korzyść demokratów
— wskazuje „Wyborcza”.
Nieco inaczej sprawy przedstawiają się po uwzględnieniu wyłącznie głosów oddanych na partie z poparciem przekraczającym 5 proc. (po stronie obecnego rządu: KO i Lewica, opozycji: PiS, Konfederacja, KKP), bo wówczas stosunek głosów to 56 do 44 proc. dla ugrupowań prawicowych.
Wyborcza.pl/Joanna Jaszczuk
