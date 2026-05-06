Pełczyńska-Nałęcz vs. Szłapka. Minister pytała o "wielkie reformy rządu". Rzecznik... zachwycał się finansowaniem in vitro

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz/Adam Szłapka / autor: Fratria
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, choć w głosowaniach pozostaje wierna Donaldowi Tuskowi i jego rządowi, w wywiadach telewizyjnych często zachowuje się nieco inaczej. „Wielka reforma, którą zainicjował ten rząd?” - zapytała liderka Polski 2050 w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia Zet. Na to pytanie próbował odpowiedzieć później rzecznik rządu Adam Szłapka, który był gościem TVN24. Chyba nie poszło najlepiej.

Robimy, nie gadamy” - powtarza często rzecznik rządu Adam Szłapka. Rzeczywistość niewiele ma jednak z tym hasłem wspólnego, bo choć Szłapka - jak przystało na funkcję, którą pełni - „gada” dużo i często, to jednak miewa problemy, gdy musi wskazać, co konkretnie udało się „zrobić”.

Pełczyńska-Nałęcz pyta o wielkie reformy

Wyzwanie rzuciła na antenie Radia Zet minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pytając Bogdana Rymanowskiego o „wielką reformę”, którą zainicjowała obecna ekipa.

Wielka reforma, którą zainicjował ten rząd?

— zapytała, na chwilę zamieniając się rolami z dziennikarzem.

Bardzo dobre pytanie

— skomentował Rymanowski.

Cyk cyk cyk cyk

— odparła Pełczyńska-Nałęcz.

Po chwili zastanowienia dziennikarz ocenił, że takiej nie ma.

O to chodzi

— podsumowała minister.

Co na to Szłapka?

Pytanie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz powtórzył później Konrad Piasecki w rozmowie z Adamem Szłapką na antenie TVN24. Kluczowym słowem jest tutaj „reforma”, ponieważ takowe wprowadza się w naszym kraju na ogół ustawami i/lub nowelizacjami ustaw.

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pyta jakie są wielkie reformy rządu

— powiedział dziennikarz TVN24.

Cyk cyk cyk cyk/Nie ma/O to chodzi

— zacytował fragment wywiadu.

Kto jak kto, ale Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz też bierze odpowiedzialność za to

— odpowiedział Szłapka, który wśród takich wielkich reform wymienił „odblokowanie KPO”

już bezpośrednio na początku 2020 r. dzięki gigantycznemu zaangażowaniu pana premiera Tuska i przede wszystkim pana ministra Adama Bodnara

— wskazał.

Na uwagę dziennikarza, że szefowa MFiPR pytała o reformy, rzecznik rządu odpowiedział:

Nie trzeba szukać wielkich reform. Trzeba szukać takich rozwiązań, które są ważne dla ludzi. Tysiące dzieci z in vitro się urodziły dzięki decyzji tego rządu.

Konrad Piasecki odparł, że - mimo iż uważa, że finansowanie in vitro jest potrzebne - nadal nie jest to wielka reforma.

To jest wielka sprawa. Ja jestem gotów z pełnymi emocjami się z panem kłócić, bo widzę moją koleżankę, która wrzuca zdjęcia…

— stwierdził Adam Szłapka.

Piasecki powtórzył jeszcze raz, że zgadza się, iż „finansowanie in vitro jest cholernie potrzebne”, ale nie jest to żadna „wielka reforma”.

Proszę nie mówić o tym, że kilkanaście tysięcy szczęśliwych rodzin to nie jest wielka sprawa. Bo jest

— powiedział wyraźnie urażony rzecznik rządu.

To niech pan to Pełczyńskiej-Nałęcz powie

— skomentował dziennikarz.

Chwalenie się odblokowaniem KPO w wykonaniu tego rządu jest nie mniej bezczelne niż premier Tusk i jego „łyso wam?”, nawet jak na standardy, do których przyzwyczaiła nas ta ekipa. Wystarczy bowiem przypomnieć sobie okoliczności. Najpierw, za rządów PiS, Komisja Europejska stale zmieniała zasady w trakcie gry. Często robiła to zresztą pod wpływem „rezolucji” lewicowo-liberalnych sił w Parlamencie Europejskim, które niemal na każdym posiedzeniu zajmowały się stanem praworządności w Polsce pod rządami prawicowego ugrupowania. „Problem” z praworządnością przestał spędzać europosłom sen z powiek, kiedy władzę w naszym kraju przejęła koalicja 13 grudnia. Ktoś naiwny mógłby pomyśleć, że siłowe przejmowanie mediów publicznych i prokuratury, trzymanie byłych urzędników w aresztach wydobywczych de facto tylko po to, aby złożyli zeznania obciążające byłego premiera, z którym współpracowali, „pokazowe” aresztowania polityków opozycji czy rzucenie całego aparatu państwa do kampanii wyborczej przeciwko kandydatowi na prezydenta wspieranemu przez główną partię opozycyjną to wzór praworządności.

Środki z KPO zostały odblokowane bez wprowadzenia przez obecne władze oczekiwanych przez KE zmian w sądownictwie (a zacząć należy od tego, że miały to być środki na odbudowę po pandemii Covid-19). Co zaś tyczy się pani minister Pełczyńskiej-Nałęcz, warto wspomnieć o kontrowersjach, które wzbudził latem ubiegłego roku sposób rozdysponowania środków z KPO. I wreszcie: że nie jest sztuką krytykować w mediach (i to krytykować często dość mądrze) rząd, który się współtworzy. Sztuką jest pokazać swój sprzeciw, gdy ma to realne skutki. A z tej okazji nie skorzystała ostatnio szefowa MFiPR oraz jej partia.

Radio Zet/TVN24/X/Joanna Jaszczuk

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

