„Pilne! Zapaść finansowa w ITD! Pracownicy ITD nie otrzymali wyższego dodatku stażowego i nagród jubileuszowych wynikających z nowelizacji Kodeksu Pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk” - alarmuje w mediach społecznościowych Alvin Gajadhur. Doradca prezydenta Karola Nawrockiego przekazał, że przedstawiciele formacji rozpoczną strajk.
Alvin Gajadhur, były minister infrastruktury i były Główny Inspektor Transportu Drogowego, zwraca uwagę na dramatyczną sytuację w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.
Pilne! Zapaść finansowa w ITD! Pracownicy ITD nie otrzymali wyższego dodatku stażowego i nagród jubileuszowych wynikających z nowelizacji Kodeksu Pracy Agnieszki Dziemianowicz-Bąk
— wskazał.
Nie ma na to środków! Minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL doprowadza do upadku kluczowy urząd!
— podkreślił.
Strajk
Gajadhur poinformował, że w maju i czerwcu ma dojść do strajków pracowników.
Pilne! Związkowcy w ITD podjęli decyzję, że 20 maja i 3 czerwca pracownicy nie przyjdą do pracy. Sytuacja w Urzędzie jest dramatyczna!
— przekazał.
Ministrze infrastruktury, jak Pan już wróci z USA to sugeruję w końcu na poważnie zająć się ITD. Ten „okręt tonie”!
— zaznaczył.
Kluczowa formacja
Inspektorat Transportu Drogowego to jedna z kluczowych formacji w Polsce. To ona kontroluje na drogach przeładowane tiry, sprawdza stan techniczny autokarów wożących dzieci oraz walczy z nieuczciwą konkurencją ze Wschodu.
Pod rządami koalicji 13 grudnia ITD mierzy się z wieloma problemami.
Warto przy tym zauważyć, że sam Gajadhur jest pod ciągłymi atakami ze strony przedstawicieli władzy, którzy próbują za wszelką cenę zdyskredytować byłego ministra.
