Zaskakujące wyznanie Cejrowskiego ws. Trumpa: "Nabrałem się tak samo jak państwo, tylko ja pośrednio byłem tym, który nabierał"

Donald Trump / autor: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / UPI / POOL
Ludzie w Ameryce nie mają pretensji do Elona Muska, że popierał Trumpa. Natomiast w Polsce ludzie mają pretensje do wszystkich dziennikarzy, którzy chwalili Trumpa […] Nabrałem się tak samo jak państwo, tylko ja pośrednio byłem tym, który nabierał” – przyznał Wojciech Cejrowski w rozmowie z Pawłem Lisickim na swoim kanale YouTube.

Tematem rozmowy dziennikarza i podróżnika Wojciecha Cejrowskiego z redaktorem naczelnym tygodnika „Do Rzeczy” Pawłem Lisickim, która została opublikowana na kanale YT Wojciecha Cejrowskiego, była m.in. próba zamachu na prezydenta Donalda Trumpa podczas gali korespondentów w Waszyngtonie, Omówili też fakt, że w USA rodzą się teorie spiskowe dotyczące okoliczności tego zdarzenia.

Ludzie odbierają to (próbę zamachu) jako kolejną ustawkę. I Trump też dziwnie się zachowywał. Na konferencji prasowej nie był przejęty tym, że ktoś go znowu próbował zabić, tylko mówił o tym, że potrzebna jest sala balowa w Białym Domu, bo wtedy byłaby strzeżona

— powiedział Wojciech Cejrowski i zwrócił uwagę na fakt, że sala balowa byłaby strzeżona przez tych samych ludzi, co w hotelu Hilton.

„Sytuacja jest osobliwa”

W jego ocenie „sytuacja jest osobliwa”.

Stare i zapomniane słowo, wszyscy wiemy, co oznacza – rzeczywiście ta sytuacja jest osobliwa

— wskazał.

Cała masa ludzi w Polsce zdenerwowanych kieruje tę złość na ludzi takich jak ja. […] Ludzie w Ameryce nie mają pretensji do Elona Muska, że popierał Trumpa. Natomiast w Polsce ludzie mają pretensje do wszystkich dziennikarzy, którzy chwalili Trumpa, ponieważ są zawiedzeni. Nabrałem się tak samo jak państwo, tylko ja pośrednio byłem tym, który nabierał

— przyznał Wojciech Cejrowski.

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

