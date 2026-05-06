„Ludzie w Ameryce nie mają pretensji do Elona Muska, że popierał Trumpa. Natomiast w Polsce ludzie mają pretensje do wszystkich dziennikarzy, którzy chwalili Trumpa […] Nabrałem się tak samo jak państwo, tylko ja pośrednio byłem tym, który nabierał” – przyznał Wojciech Cejrowski w rozmowie z Pawłem Lisickim na swoim kanale YouTube.
Tematem rozmowy dziennikarza i podróżnika Wojciecha Cejrowskiego z redaktorem naczelnym tygodnika „Do Rzeczy” Pawłem Lisickim, która została opublikowana na kanale YT Wojciecha Cejrowskiego, była m.in. próba zamachu na prezydenta Donalda Trumpa podczas gali korespondentów w Waszyngtonie, Omówili też fakt, że w USA rodzą się teorie spiskowe dotyczące okoliczności tego zdarzenia.
Ludzie odbierają to (próbę zamachu) jako kolejną ustawkę. I Trump też dziwnie się zachowywał. Na konferencji prasowej nie był przejęty tym, że ktoś go znowu próbował zabić, tylko mówił o tym, że potrzebna jest sala balowa w Białym Domu, bo wtedy byłaby strzeżona
— powiedział Wojciech Cejrowski i zwrócił uwagę na fakt, że sala balowa byłaby strzeżona przez tych samych ludzi, co w hotelu Hilton.
„Sytuacja jest osobliwa”
W jego ocenie „sytuacja jest osobliwa”.
Stare i zapomniane słowo, wszyscy wiemy, co oznacza – rzeczywiście ta sytuacja jest osobliwa
— wskazał.
Cała masa ludzi w Polsce zdenerwowanych kieruje tę złość na ludzi takich jak ja. […] Ludzie w Ameryce nie mają pretensji do Elona Muska, że popierał Trumpa. Natomiast w Polsce ludzie mają pretensje do wszystkich dziennikarzy, którzy chwalili Trumpa, ponieważ są zawiedzeni. Nabrałem się tak samo jak państwo, tylko ja pośrednio byłem tym, który nabierał
— przyznał Wojciech Cejrowski.
Czytaj także
YT/Wojciech Cejrowski/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759628-zaskakujace-wyznanie-cejrowskiego-nabralem-sie-na-trumpa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.