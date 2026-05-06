„Żołnierze WOT ruszają do pomocy strażakom walczącym z tragicznym pożarem lasów na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim” – napisał na X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodajmy, że są to te same WOT, które za rządów PiS krytykował zarówno sam Kosiniak-Kamysz, jak i reszta ówczesnej opozycji, a obecnie koalicji rządzącej. Ze strony polityków tworzących obecny rząd padały takie sformułowania, jak „prywatna armia Macierewicza”.
Jak czytamy we wpisie wicepremiera i szefa MON, zamieszczonym krótko po północy, „w tej chwili trwa rekonesans pierwszej grupy żołnierzy, który określi zasady i miejsce współdziałania ze strażą pożarną. Nad ranem do walki z żywiołem, ruszy co najmniej kilkudziesięciu Terytorialsów”.
WOT, czyli: Kosiniak vs Kamysz
Warto przypomnieć, że Kosiniak-Kamysz, jeszcze w czasach opozycji, tj. w 2018 r., nie był tak zachwycony terytorialsami.
WOT nie spełnia swojej roli. Został stworzony przez Antoniego Macierewicza tylko dla jego ambicji. 1,5 mld zł powinno trafić do niepełnosprawnych. Ja nie czuje się w Polsce bezpieczniej w związku z tym, że powstał WOT
— mówił 17 maja 2018 r. w rozmowie z Agnieszką Burzyńską.
Mało tego, nie tylko krytykował WOT, ale chciał też zlikwidować tę formację.
Trzeba zlikwidować WOT, bo one nie służą naszemu społeczeństwu, nie widzimy efektów ich działań, a te pieniądze przeznaczyć na pomoc dla osób niepełnosprawnych
— stwierdził na briefingu prasowym 15 maja 2018 r.
Obecnemu wicepremierowi i szefowi MON trzeba jednak oddać tę sprawiedliwość, że pod koniec listopada 2023 r. przyznał się, że jego ocena była błędna.
Wycofuję się po tym, co się wydarzyło w ostatnich latach. Widziałem zaangażowanie wojsk obrony terytorialnej, one się sprawdziły. (…) To, że polityk, i to też jest rzadkie moim zdaniem, potrafi powiedzieć: „myliłem się, myślałem, że to potoczy się inaczej”(…) Chcę powiedzieć wyraźnie, że podczas naszych rządów będą wojska obrony terytorialnej również doceniane
— mówił w rozmowie z RMF FM.
PAP/RMF FM/Onet.pl/Joanna Jaszczuk
