Bywają chwile, gdy jedno zdanie potrafi zatrzymać człowieka w pół kroku — zwłaszcza gdy wypowiada je ktoś, kto nie rzuca słów na wiatr. Gdy Dominika Chorosińska prosi o „szturm do nieba i modlitwę”, wiadomo, że sprawa jest naprawdę poważna. Za jej poruszającym apelem stoi historia byłego posła - prof. Jacka Kurzępy, który przez lata niósł dobro innym, a dziś sam potrzebuje, by ktoś podał mu rękę.
„Całe życie działałem dla dobra Polski”
Prof. Jacek Kurzępa prawdopodobnie toczy swoją najtrudniejszą walkę w całym życiu. Ten, który zawsze miał czas, serce i siłę, by pomagać innym, teraz potrzebuje naszej obecności, modlitwy i wsparcia.
Kochani, całe życie działałem dla dobra Polski, reprezentowałem Was najlepiej, jak umiałem, dziś proszę Was o odrobinę serca. Z góry dziękuję za każdą wpłatę, modlitwę i udostępnienie dalej
— poinformował były poseł, załączając link do zbiórki pieniędzy w związku z diagnozą choroby onkologicznej.
Według informacji zamieszczonych na stronie zbiórki jego stan jest wyjątkowo poważny — lekarze zdiagnozowali u niego agresywny nowotwór nerki, który rozwinął się na tyle, że nie kwalifikuje się do operacji i zdążył zaatakować kolejne organy - płuca i wątrobę.
Apel o „szturm do nieba i modlitwę”
Wyjątkową prośbę wystosowała Dominika Chorosińska.
Kochani, mój serdeczny kolega z ławy poselskiej zeszłej kadencji - profesor Jacek Kurzępa potrzebuje pomocy. Proszę Was o szturm do nieba, modlitwę za jego zdrowie i wsparcie finansowe. Jacek to wspaniały człowiek, z sercem na dłoni. Walczył o sprawy młodzieży. Zawsze pomagał innym, teraz on potrzebuje pomocy
— napisała Dominika Chorosińska.
FB/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759624-aktorka-prosi-o-szturm-do-nieba-i-modlitwe-polityk-z-diagnoza
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.