Weekendowy „generał” – tak nazywał gen. Wiesława Kukułę Tomasz Siemoniak. Fala hejtu wylewała się na doskonałego dowódcę tylko dlatego, że śmiał on stworzyć Wojska Obrony Terytorialnej. Dziś politycy Koalicji Obywatelskiej udają, że zawsze stali „murem za polskim mundurem” i potępiają Sławomira Mentzena za obraźliwe uwagi pod adresem Szefa Sztabu Generalnego WP.
Lider Konfederacji zaatakował gen. Wiesława Kukułę podczas niedawnego wiecu w Elblągu.
Ten człowiek jest nienormalny. On nie ma kompetencji, żeby być kapralem, bo niczym nigdy tak naprawdę nie dowodził, a teraz ma całą naszą armię. Nie ma pojęcia o ekonomii wojny i ograniczeniach zasobów
— mówił o Kukule Sławomir Mentzen.
Oburzenie słowami Mentzena
Jego wystąpienie wywołało oburzenie zarówno wśród polityków opozycji jak i przedstawicieli władzy.
Słowa Mentzena pokazują absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i elementarnego szacunku wobec Wojska Polskiego i żołnierskiego munduru. Atak na Pierwszego Żołnierza RP z poziomu wiecu to nie odwaga, lecz brak zrozumienia systemu dowodzenia
— skomentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Tak jak broniłem gen. Kukułę przed atakami ówczesnej opozycji, tak będę go bronił nadal. Atak Mentzena na szefa Sztabu Generalnego jest skandaliczny. To dowód, że za sterami części Konfederacji stoi chłopiec w krótkich spodenkach
— zaznaczył na X były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Odniósł się on do skandalicznych, obraźliwych opinii wygłaszanych przez samego Kosiniaka-Kamysza a także czołowych polityków Koalicji Obywatelskiej z czasu, gdy u władzy był PiS. Generał Wiesław Kukuła był twórcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Formacja ta była wyśmiewana przez przedstawicieli dzisiejszego obozu rządzącego.
Kosiniak-Kamysz chciał likwidacji
W maju 2018 r. Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował całkowitą likwidację WOT i przekierowanie ok. 1,5 mld zł z ich budżetu na pomoc osobom niepełnosprawnym.
WOT nie spełnia swojej roli. Został stworzony przez Antoniego Macierewicza tylko dla jego ambicji. Trzeba zlikwidować Wojska Obrony Terytorialnej, bo one nie służą naszemu społeczeństwu. Nie widzimy efektów ich działań. Ja nie czuję się w Polsce bezpieczniej w związku z tym, że powstał WOT
— mówił wówczas lider PSL.
Siemoniak obrażał wojskowego
W jeszcze brutalniejszy sposób atakował WOT i gen. Wiesława Kukułę dzisiejszy minister koordynator służb specjalnych (a w przeszłości szef MON) Tomasz Siemoniak.
Odpowiedzialni za fikcję „obrony terytorialnej” Macierewicz i minister Dworczyk już poza MON. Został do rozliczenia tylko nieszczęsny „dowódca rodzaju sił zbrojnych” i weekendowy „generał” Kukuła. To mocna przestroga dla wojskowych, żeby nie wchodzić w projekty polityczne
— obrażał i wygrażał w 2018 roku Siemoniak.
Kim jest generał Kukuła?
Gen. Wiesław Marian Kukuła (ur. 16 marca 1972 w Częstochowie) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu (1996). Karierę zawodową rozpoczął w 1. Pułku Specjalnym Komandosów (obecnie JW Komandosów) w Lublińcu – od dowódcy plutonu po szefa sztabu. Brał udział w misji w Iraku (2003).
W latach 2006–2012 służył w Dowództwie Wojsk Specjalnych w Krakowie, gdzie odpowiadał m.in. za planowanie operacji specjalnych. W 2012–2016 dowodził JW Komandosów. W 2016 r. Antoni Macierewicz powierzył mu utworzenie i dowodzenie Wojskami Obrony Terytorialnej (do 2022). Od lutego do października 2023 był Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych.
10 października 2023 prezydent Andrzej Duda mianował go Szefem Sztabu Generalnego WP. W listopadzie 2023 awansował na stopień generała.
