Zakup policyjnych śmigłowców Black Hawk przez rząd PiS nie dawał spokoju poseł KO Gabrieli Lenartowicz nawet w 2024 r., czyli już po zmianie władzy. Rzecz w tym, że to właśnie Black Hawk pomaga gasić pożar w Puszczy Solskiej. „Pamiętacie co Gabriela Lenartowicz z KO wygadywała na konferencji niemieckich lobbystów o zakupie śmigłowców?”-pyta na portalu X poseł PiS Michał Woś.
Wczoraj po godzinie 15 strażacy z Lubelszczyzny otrzymali zgłoszenie o rozległym pożarze lasu w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim. Ogień rozprzestrzeniał się w zastraszającym tempie i od wczorajszego popołudnia trwa akcja gaśnicza na w woj. lubelskim i podkarpackim. W trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy i zginął jego pilot.
Nagranie niewygodne dla poseł KO?
W gaszeniu pożarów pomagają śmigłowce Black Hawk. Te same, których zakup przeszkadzał za rządów PiS ówczesnej Platformie, a obecnej Koalicji Obywatelskiej.
Właśnie Black Hawk gasi pożar Puszczy Solskiej. Pamiętacie co Gabriela Lenartowicz z KO wygadywała na konferencji niemieckich lobbystów o zakupie śmigłowców?
— napisał na portalu X poseł PiS Michał Woś, załączając nagranie jednej z wypowiedzi poseł Lenartowicz.
Polityk KO uczestniczyła w marcu 2024 r. w debacie „Odra - rzeka możliwości”, organizowanej we Wrocławiu przez organizacje pozarządowe Koalicja Ratujmy Rzeki oraz Fundacja EkoRozwoju.
I tu muszę się akurat podzielić wydatkowaniem. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na ochronę bioróżnorodności. 350 milionów złotych w jednym miesiącu na dwa Black Hawki policyjne. To nie jest żart. To jest prawda, potwierdzone zresztą przez NIK niezgodne z prawem wydatkowanie. Dwa Black Hawki. Jeden dla policji…
— mówiła Gabriela Lenartowicz.
Ale mieli pożyczać Straży Pożarnej, z tego co pamiętam
— wtrąciła jedna z panelistek.
Tak, tak, ale na całą ochronę bioróżnorodności przez kilka lat w Narodowym Funduszu nie wydano tyle pieniędzy, ile w tym jednym miesiącu
— stwierdziła poseł KO.
Black Hawki przeszkadzały Lenartowicz jeszcze za rządów PiS
Zakup Black Hawków był zresztą kwestią, która nie dawała poseł Lenartowicz spokoju jeszcze w 2023 r., za rządów PiS.
Zgodnie z badaniem NIK ta umowa została zawarta z naruszeniem prawa z tego względu, że Policja w swoim statucie nie ma w ogóle takich zadań, ani gaśniczych, ani ratowania przed zatorami wodnymi, lodowymi, ani ochrony bioróżnorodności. Ta ochrona bioróżnorodności w ogóle nie została sprecyzowana, na czym miałaby polegać, ani co te śmigłowce będą robiły, jak nie będzie akurat na szczęście pożaru, a one zdarzają się co wiele lat i dość rzadko
— mówiła w sierpniu 2023 r. na posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.
Co ciekawe, kiedy w kwietniu 2025 r. służby państwowe walczyły z pożarami w Biebrzańskim Parku Narodowym, w gaszeniu również pomagały Black Hawki. Premier Donald Tusk chwalił się użyciem śmigłowców, jednak przemilczał, kiedy i przez kogo zostały zakupione.
Cóż, również krytykowane za rządów PiS przez ówczesną opozycję Wojska Obrony Terytorialnej (które także włączyły się do obecnej akcji gaśniczej) od jakiegoś czasu nie są już nazywane „bojówką Macierewicza”.
