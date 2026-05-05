Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen w bulwersujący sposób zaatakował generała Wiesława Kukułę. Jego słowa spotkały się z krytyką zarówno obecnego szefa MON Władysława Kosiniaka Kamysza, jak i byłego - z czasów Prawa i Sprawiedliwości - Mariusza Błaszczaka.
Sławomir Mentzen podczas spotkania z wyborcami nazwał generała Wiesława Kukułę „nienormalnym” i przekonywał, że „nie ma kompetencji, żeby być kapralem”.
Ten człowiek wprost mówi, że on by strzelał rakietami za 100 mln zł do tych dronów ze sklejki wysyłanych tutaj ze wschodniej granicy
— stwierdził.
„Absolutny brak odpowiedzialności”
Na sprawę zareagował minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
Słowa Sławomira Mentzena pokazują absolutny brak odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju i elementarnego szacunku wobec Wojska Polskiego i żołnierskiego munduru.
— zaznaczył.
Atak na Generała Wiesława Kukułę, Pierwszego Żołnierza Rzeczypospolitej i podważanie jego kompetencji z poziomu wiecu politycznego to nie jest odwaga, to brak zrozumienia czym jest system dowodzenia i jak działa państwo
— ocenił.
„Chłopiec w krótkich spodenkach”
Suchej nitki na Mentzenie nie zostawił także były minister obrony narodowej, szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak.
Tak jak broniłem gen. Kukułę przed atakami ówczesnej opozycji, tak będę go bronił dalej
— zaznaczył.
Atak Sławomira Mentzena na szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego jest skandaliczny. To kolejny dowód na to, że za sterami jednej z części Konfederacji stoi chłopiec w krótkich spodenkach
— ocenił.
Mentzen brnie
Swoich tez próbował bronić Sławomir Mentzen.
Szef MON również uważa, że strzelanie rakietą za 100 mln zł do drona ze sklejki jest świetnym pomysłem. Wspaniale! Zamiast gadać głupoty, pokażcie, że jesteśmy gotowi do obrony
— ocenił.
Zróbcie próbną mobilizację chociaż jednej brygady. Albo zbudujcie chociaż jedną fabrykę amunicji. Pokażcie, że potraficie cokolwiek, poza wydawaniem naszych ciężko zarobionych pieniędzy na bardzo drogi amerykański sprzęt, który może przyjedzie do nas za kilka lat, żeby zostać zniszczonym przez rój dronów
— dodał.
Adrian Siwek/X
