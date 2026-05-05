Umowa z programu SAFE dla Polski zatwierdzona przez KE. Bochenek: "Ważne, że mocodawcy w Berlinie się cieszą! Straszny skandal!"

Budynek Komisji Europejskiej / autor: Fratria
Umowa pożyczkowa z programu SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza i jest gotowa do podpisu - poinformowały PAP źródła zbliżone do rozmów. Umowa ma zostać podpisana 8 maja w Warszawie. Informację potwierdziła pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak.

Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz szefowie MON i MF, Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański.

Potem Serafin i Kubilius udadzą się do Wilna, by podpisać umowę pożyczkową z Litwą.

Według źródeł PAP procedura pisemna wśród komisarzy w sprawie umowy pożyczkowej SAFE dla Polski została pomyślnie zakończona 5 maja.

Treść umowy

Treść umowy wynegocjowanej pomiędzy KE a polskim rządem została zaakceptowana, w tym decyzja dotycząca udzielenia pełnomocnictwa komisarzom Kubiliusowi i Serafinowi do podpisania umowy z Polską.

Jest to pierwsza umowa pożyczkowa w ramach programu SAFE zaakceptowana przez KE dla jakiegokolwiek państwa. Kolejne kraje niedługo przejdą podobną procedurę. Litwa już jest w trakcie, jako drugie państwo.

Informacje potwierdziła pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak.

Dobre wiadomości z Brukseli! Polska umowa SAFE jako pierwsza zatwierdzona przez Komisję Europejską!

– czytamy w jej wpisie.

Do sprawy odniósł się Rafał Bochenek z PiS:

Poza parlamentem, bez zgody prezydenta! W dodatku, w ciemno! Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie ile nas ten brukselski deal będzie kosztował, bo tani nie jest! Ważne, że mocodawcy w Berlinie się cieszą! Straszny skandal!

– czytamy.

PAP/mly

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

