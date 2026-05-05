Umowa pożyczkowa z programu SAFE dla Polski została zatwierdzona przez Komisję Europejską jako pierwsza i jest gotowa do podpisu - poinformowały PAP źródła zbliżone do rozmów. Umowa ma zostać podpisana 8 maja w Warszawie. Informację potwierdziła pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak.
Podpiszą ją unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius oraz szefowie MON i MF, Władysław Kosiniak-Kamysz i Andrzej Domański.
Potem Serafin i Kubilius udadzą się do Wilna, by podpisać umowę pożyczkową z Litwą.
Według źródeł PAP procedura pisemna wśród komisarzy w sprawie umowy pożyczkowej SAFE dla Polski została pomyślnie zakończona 5 maja.
Treść umowy
Treść umowy wynegocjowanej pomiędzy KE a polskim rządem została zaakceptowana, w tym decyzja dotycząca udzielenia pełnomocnictwa komisarzom Kubiliusowi i Serafinowi do podpisania umowy z Polską.
Jest to pierwsza umowa pożyczkowa w ramach programu SAFE zaakceptowana przez KE dla jakiegokolwiek państwa. Kolejne kraje niedługo przejdą podobną procedurę. Litwa już jest w trakcie, jako drugie państwo.
Informacje potwierdziła pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak.
Dobre wiadomości z Brukseli! Polska umowa SAFE jako pierwsza zatwierdzona przez Komisję Europejską!
– czytamy w jej wpisie.
Do sprawy odniósł się Rafał Bochenek z PiS:
Poza parlamentem, bez zgody prezydenta! W dodatku, w ciemno! Do dzisiaj nie wiadomo dokładnie ile nas ten brukselski deal będzie kosztował, bo tani nie jest! Ważne, że mocodawcy w Berlinie się cieszą! Straszny skandal!
– czytamy.
PAP/mly
