Józefaciuk nie zostawił suchej nitki na Lubnauer: Jeśli to ma być „zarządzanie edukacją”, to mamy poważny problem

Józefaciuk o Lubnauer / autor: Fratria
Słucham i już oczu nie przecieram tylko jestem zażenowany. Bo jeśli to ma być „zarządzanie edukacją”, to mamy poważny problem” - powiedział poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk.

Marcin Józefaciuk po tym, jak punkt po punkcie rozprawił się z wywiadem ministrem edukacji narodowej Barbary Nowackiej w Polsat News, teraz zrobił to samo z wywiadem wiceminister tego resortu Katarzyny Lubnauer w RMF FM.

Słucham i już oczu nie przecieram tylko jestem zażenowany. Bo jeśli to ma być „zarządzanie edukacją", to mamy poważny problem.

Matura bez problemu? „Nie ma wycieków” - mówi sekretarz stanu. A zdjęcia arkuszy krążą w sieci w trakcie egzaminu. Ale spokojnie… to pewnie cyt. „jeden James Bond w toalecie”. Czyli: problem jest, ale go nie ma

— wskazał.

Telefony w szkołach. MEN: wprowadzamy zakaz! Też MEN: każda szkoła niech sobie radzi sama - szafki, sekretariat, „skarpetki”…zero narzędzi. Centralna decyzja, lokalny chaos

— podkreślił.

Edukacja zdrowotna. Frekwencja ~30%? Winny… plan lekcji i dyrektor. Jak nie działa - wina szkoły. Jak wprowadzamy obowiązkowo - sukces MEN

— wskazał.

Prace domowe. Nie oceniamy, bo AI. Ale będziemy „doceniać”, co wpłynie na ocenę. Czyli: nie oceniamy… ale trochę oceniamy

— zauważył.

Sztuczna inteligencja. Zamiast strategii - wierszyk z Googla i żarty. Edukacja w erze AI, a MEN robi kabaret

— ocenił Józefaciuk.

Szacunek dla nauczycieli Pytanie: jak poprawić szacunek wobec nauczycieli? Odpowiedź: rzecznik praw ucznia. Serio. To jest odpowiedź ministerstwa. Nie Rzecznik Praw Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Nie Samorząd Nauczycieli

— napisał.

I wisienka na torcie. Sekretarz stanu w MEN mówi o „ocenie z zachowania”. Nie ma czegoś takiego. Jest „ocena zachowania”. Jeśli ktoś tworzy prawo oświatowe, powinien znać podstawowe pojęcia

— wskazał.

Wnioski

Następnie Marcin Józefaciuk podzielił się swoimi wnioskami.

Wniosek? MEN mówi o reformach, a w praktyce:

· unika odpowiedzialności

· przerzuca winę na szkoły

· udaje, że problemy nie istnieją

— wymieniał.

A nauczyciele? Zostają z tym sami.

— podsumował.

