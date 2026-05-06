„Słucham i już oczu nie przecieram tylko jestem zażenowany. Bo jeśli to ma być „zarządzanie edukacją”, to mamy poważny problem” - powiedział poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk.
Marcin Józefaciuk po tym, jak punkt po punkcie rozprawił się z wywiadem ministrem edukacji narodowej Barbary Nowackiej w Polsat News, teraz zrobił to samo z wywiadem wiceminister tego resortu Katarzyny Lubnauer w RMF FM.
Matura bez problemu? „Nie ma wycieków” - mówi sekretarz stanu. A zdjęcia arkuszy krążą w sieci w trakcie egzaminu. Ale spokojnie… to pewnie cyt. „jeden James Bond w toalecie”. Czyli: problem jest, ale go nie ma
— wskazał.
Telefony w szkołach. MEN: wprowadzamy zakaz! Też MEN: każda szkoła niech sobie radzi sama - szafki, sekretariat, „skarpetki”…zero narzędzi. Centralna decyzja, lokalny chaos
— podkreślił.
Edukacja zdrowotna. Frekwencja ~30%? Winny… plan lekcji i dyrektor. Jak nie działa - wina szkoły. Jak wprowadzamy obowiązkowo - sukces MEN
— wskazał.
Prace domowe. Nie oceniamy, bo AI. Ale będziemy „doceniać”, co wpłynie na ocenę. Czyli: nie oceniamy… ale trochę oceniamy
— zauważył.
Sztuczna inteligencja. Zamiast strategii - wierszyk z Googla i żarty. Edukacja w erze AI, a MEN robi kabaret
— ocenił Józefaciuk.
Szacunek dla nauczycieli Pytanie: jak poprawić szacunek wobec nauczycieli? Odpowiedź: rzecznik praw ucznia. Serio. To jest odpowiedź ministerstwa. Nie Rzecznik Praw Nauczycieli i Pracowników Oświaty. Nie Samorząd Nauczycieli
— napisał.
I wisienka na torcie. Sekretarz stanu w MEN mówi o „ocenie z zachowania”. Nie ma czegoś takiego. Jest „ocena zachowania”. Jeśli ktoś tworzy prawo oświatowe, powinien znać podstawowe pojęcia
— wskazał.
Wnioski
Następnie Marcin Józefaciuk podzielił się swoimi wnioskami.
Wniosek? MEN mówi o reformach, a w praktyce:
· unika odpowiedzialności
· przerzuca winę na szkoły
· udaje, że problemy nie istnieją
— wymieniał.
A nauczyciele? Zostają z tym sami.
— podsumował.
