Tusk chce znowu złupić Polaków? Domański zapowiada OKI. To "nowe OFE?". Internauci przypomnieli skandal sprzed lat

  • Polityka
  • opublikowano:
Domański zapowiada OKI / autor: Fratria
Domański zapowiada OKI / autor: Fratria

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekazał, że rząd przyjął projekt Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI). Zapowiedź ta spotkała się w sieci z chłodną reakcją. Wielu przypomniało bowiem oszustwo związane z programem OFE.

Rząd przyjął dziś projekt OKI – Osobistych Kont Inwestycyjnych

— przekazał w serwisie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

To nowe konto inwestycyjne bez podatku do 100 tys. zł  środków - otwierające inwestowanie dla szerokiej grupy oszczędzających. Tworzy warunki do pomnażania oszczędności i kierowania większej ich części na rynek kapitałowy, który finansuje rozwój polskich firm. Łączy interesy oszczędzających i realnie wspiera wzrost gospodarczy. Więcej inwestycji, więcej rozwoju

— wskazał.

Reakcje

Warto jednak przypomnieć, że za poprzednim rządem Donalda Tuska cieniem ciągnie się afera związana z pieniędzmi z OFE, które zostały odebrane Polakom.

Nie dziwi więc, że nowy pomysł wywołał ogromny sceptyzym wśród internautów.

Chcę wam powiedzieć, że to nie są wasze pieniądze, nie dysponujecie tymi pieniędzmi” - Donald Tusk o środkach Polaków zgromadzonych w OFE, czerwiec 2013.

— przypomniał „John Bingham”, internauta znany z publikowania insiderskich doniesień.

Polacy będą oszczędzać, żeby pod koniec kadencji wyszedł pan Tusk i stwierdził, że pieniądze zgromadzone na OKI nie są własnością Polaków?

— zapytała internautka „Lady in Black”.

Kolejna skubalnia frajerów?

— spytał znany komentator internetowy „Tȟašúŋke Witkó”.

Co ciekawe, sceptycyzm wobec pomysłu wyraziła nawet prorządowa dziennikarka Eliza Michalik.

Najlepiej byłoby po prostu znieść albo mocno obniżyć podatek Belki, bez komplikowania

— stwierdziła.

as/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych