Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przekazał, że rząd przyjął projekt Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI). Zapowiedź ta spotkała się w sieci z chłodną reakcją. Wielu przypomniało bowiem oszustwo związane z programem OFE.
Rząd przyjął dziś projekt OKI – Osobistych Kont Inwestycyjnych
— przekazał w serwisie X minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
To nowe konto inwestycyjne bez podatku do 100 tys. zł środków - otwierające inwestowanie dla szerokiej grupy oszczędzających. Tworzy warunki do pomnażania oszczędności i kierowania większej ich części na rynek kapitałowy, który finansuje rozwój polskich firm. Łączy interesy oszczędzających i realnie wspiera wzrost gospodarczy. Więcej inwestycji, więcej rozwoju
— wskazał.
Reakcje
Warto jednak przypomnieć, że za poprzednim rządem Donalda Tuska cieniem ciągnie się afera związana z pieniędzmi z OFE, które zostały odebrane Polakom.
Nie dziwi więc, że nowy pomysł wywołał ogromny sceptyzym wśród internautów.
„Chcę wam powiedzieć, że to nie są wasze pieniądze, nie dysponujecie tymi pieniędzmi” - Donald Tusk o środkach Polaków zgromadzonych w OFE, czerwiec 2013.
— przypomniał „John Bingham”, internauta znany z publikowania insiderskich doniesień.
Polacy będą oszczędzać, żeby pod koniec kadencji wyszedł pan Tusk i stwierdził, że pieniądze zgromadzone na OKI nie są własnością Polaków?
— zapytała internautka „Lady in Black”.
Kolejna skubalnia frajerów?
— spytał znany komentator internetowy „Tȟašúŋke Witkó”.
Co ciekawe, sceptycyzm wobec pomysłu wyraziła nawet prorządowa dziennikarka Eliza Michalik.
Najlepiej byłoby po prostu znieść albo mocno obniżyć podatek Belki, bez komplikowania
— stwierdziła.
