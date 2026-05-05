Sąd Najwyższy utrzymał dziś odmowę uchylenia immunitetu sędziemu Michałowi Lasocie. Chodziło o prywatne oskarżenie sędziego przez jednego z dziennikarzy, który zarzucał Lasocie zniesławienie. Wypowiedź sędziego nie miała charakteru personalnie zniesławiającego - uznał SN. „Sprawa ta dobitnie pokazuje, jak fundamentalne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości ma instytucja immunitetu sędziowskiego. Immunitet nie stanowi przywileju osobistego sędziego, lecz jest gwarancją jego niezależności i ochroną przed próbami wywierania nacisku poprzez instrumentalne wykorzystywanie postępowań prawnych - napisała na X sędzia Kamila Borszowska-Moszowska
Brak prawdopodobieństwa popełnienia przestępstwa
Sędzia SN Marek Siwek wskazał w uzasadnieniu uchwały, że wnioskujący dziennikarz nie wykazał, aby wystąpiło wystarczająco uzasadnione prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa zniesławienia przez sędziego Lasotę.
W toku postępowania skarżący podnosił również zarzuty dotyczące rzekomej wadliwości składu Sądu Najwyższego, kwestionując status sędziów powołanych po 2018 roku. Argumenty te nie znalazły jednak uznania, a przedstawiona przez nas merytoryczna argumentacja okazała się w pełni przekonująca
— dodała.
Prywatna rozmowa ze świadkiem
Sprawa sędziego Lasoty z jednym z dziennikarzy mediów społecznościowych i internetowych miała swój początek, gdy we wrześniu 2023 r. - po zakończonej rozprawie dyscyplinarnej - dziennikarz ten nagrał na korytarzu sądowym rozmowę sędziego występującego w sprawie w charakterze oskarżyciela - ze świadkiem. Jak opisano we wniosku, po tym jak dziennikarz poinformował sędziego o zarejestrowaniu tej rozmowy, sędzia powiedział do niego: „to jest przestępstwo nagrywać moją prywatną rozmowę ze świadkiem”, oświadczył jednocześnie, że „nie wie, jaki artykuł mówi o tym przestępstwie”.
Wniosek o uchylenie immunitetu Lasocie został skierowany przez pełnomocnika dziennikarza do SN we wrześniu 2023 r. Przestępstwo zniesławienia (art. 212 Kodeksu karnego) jest bowiem ścigane z oskarżenia prywatnego.
Pod koniec listopada 2024 r. w I instancji Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN odmówiła uchylenia immunitetu. W zamieszczonym na stronie SN uzasadnieniu uchwały I instancji sąd stwierdził wtedy m.in., że przestępstwo zniesławienia polega nie na poniżeniu w ogóle, ale na poniżeniu w oczach opinii publicznej. „Chodzi tu nie tyle o urazę osobistych uczuć osoby pokrzywdzonej, ale o to, jak osoba pomówiona będzie postrzegana przez szeroki, nieokreślony krąg osób” - wskazywano.
„Słów sędziego Lasoty nie można uznać za bezprawne”
W związku z tym SN stwierdził, że słów sędziego Lasoty nie można uznać za bezprawne. Po przeanalizowaniu treści wypowiedzi sędziego, SN uznał, że miała ona charakter bezosobowy, „stwierdzający, co wynika z przepisów”. SN podkreślił też, że wypowiedź sędziego Lasoty nie miała charakteru zniesławiającego dziennikarza personalnie, a także nie przypisywała dziennikarzowi „jakiegokolwiek postępowania lub właściwości”.
SN przywołał wówczas także art. 267 Kk, zgodnie z którym - jak wyjaśniono - „przestępstwem jest posługiwanie się m.in. urządzeniem nagrywającym w celu uzyskania informacji, do której nie jest się uprawnionym”. SN uznał, że kontekst wypowiedzi - jak dodawano - „wskazuje jedynie, że miała ona na celu zakomunikowanie” dziennikarzowi, że „nagrywanie prywatnej rozmowy stanowi przestępstwo”.
Dziennikarz odwołał się od uchwały SN, w związku z czym w kwietniu br. sprawa ponownie trafiła na wokandę SN, gdzie była rozpatrywana w drugiej instancji w składzie trojga sędziów powołanych po 2017 r. Ogłoszenie uchwały zostało wtedy odroczone i nastąpiło we wtorek.
Uchwała utrzymana w mocy
Przewodniczący składu sędzia Marek Dobrowolski ogłosił dziś, że sąd utrzymał w mocy zaskarżoną przez dziennikarza uchwałę, tym samym nie wyrażając zgody na uchylenie immunitetu sędziemu Lasocie.
Sędzia sprawozdawca Marek Siwek wskazał zaś, że w II instancji sąd nie miał wątpliwości co do słuszności uchwały podjętej w listopadzie 2024 r. Sędzia Siwek odniósł się także do zarzutów zażalenia. Jak wskazał, dotyczyły one m.in. do nieprawidłowej obsady sądu w tej sprawie, braku bezstronności sędziego czy kwestii okoliczności jego powołania. Zaznaczył, że w sprawie tej nie można mówić o braku bezstronności sędziego, a okoliczności powołania sędziego nie mogą być przesłanką do oceny tej bezstronności.
Jeden z obrońców sędziego Lasoty, członek KRS sędzia Maciej Nawacki, powiedział PAP po wtorkowej uchwale, że sprawa była „oczywista i absurdalna”.
Kierowanie takich uwag (…) odnoszących się do tego, co jest, a co nie jest przestępstwem, korygowanie zachowania w ten sposób, zapobieganie przestępstwom, jest normalnym działaniem, które nie ma na celu jakiegokolwiek zniesławienia
— mówił sędzia Nawacki. Jego zdaniem cała sprawa wpisywała się w „szerszy kontekst nękania sędziów przez określone środowiska”.
Dziennikarz, który wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu sędziego, a także jego pełnomocnik, nie byli dziś obecni w sądzie.
Wniosek neo-Prokuratury Krajowej
Obecnie w SN toczy się także inne postępowanie o uchylenie immunitetu sędziemu Lasocie - z wniosku neo-Prokuratury Krajowej. Wniosek został skierowany w lipcu 2024 r. Prokuratura chce przedstawić sędziemu zarzut „ukrywania dokumentów i niedopełnienia obowiązków” w związku z niewydaniem akt postępowań dyscyplinarnych rzecznikom dyscyplinarnym MS (tzw. rzecznikom ad hoc).
W połowie marca br. zajmujący się sprawą w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej SN sędzia Tomasz Demendecki, powołany do SN po 2017 r., zapowiedział, że sąd zwróci się do neo-PK o nadesłanie dokumentów dotyczących umocowania występującej w tej sprawie prok. Katarzyny Calów-Jaszewskiej oraz jej przełożonego, naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych PK prok. Dariusza Makowskiego, który podpisał wniosek o uchylenie immunitetu Lasoty. Kolejny termin tej sprawy wyznaczono na 10 czerwca br.
SC/PAP/X
