„Himalaje obłudy i hipokryzji rządu w sprawie kryptoaktywów. Żeby pokazać poziom obłudy tego rządu i tej formacji politycznej, warto przypomnieć wypowiedź z 7 lutego 2025 r., kandydata Platformy Obywatelskiej na urząd Prezydenta RP, Rafała Trzaskowskiego" - napisał szef KPRP Zbigniew Bogucki na portalu X, odnosząc się do sprawy kryptoaktywów, którą Donald Tusk i jego ludzie chcą uderzyć w prezydenta Karola Nawrockiego i całą prawicę.
Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji
— powiedział Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów w KPRM, odnosząc się do sprawy z Zondacrypto, którą od samego początku chce przykleić do prawicy.
Zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu wróci projekt ustawy ws. kryptowalut.
„Himalaje obłudy i hipokryzji rządu”
Szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki wskazał, że ekipa rządząca (z Tuskiem na czele) zachowuje się w tej sprawie w sposób cyniczny.
Himalaje obłudy i hipokryzji rządu w sprawie kryptoaktywów. Żeby pokazać poziom obłudy tego rządu i tej formacji politycznej, warto przypomnieć wypowiedź z 7 lutego 2025 r., kandydata Platformy Obywatelskiej na urząd Prezydenta RP, Rafała Trzaskowskiego
— napisał na portalu X.
W Grudziądzu, podczas publicznego spotkania, mówił w sposób jednoznaczny i kategoryczny, że jest przeciwko jakiejkolwiek regulacji rynku kryptoaktywów. To był ich kandydat
— przypomniał prezydencki minister.
Na koniec podkreśłił, że prezydent Nawrocki jest za uregulowaniem legislacyjnym rynku kryptowalut, ale zrobi to z zachowaniem wszelkich wymaganych standardów.
Prezydent Karol Nawrocki nie jest przeciwko regulacji rynku kryptoaktywów. Jest przeciwko takiej regulacji, która nie ma rozsądnych ram. Regulacja powinna z jednej strony zabezpieczać dobro klientów, czyli tych, którzy mogą zostać poszkodowani, a z drugiej strony powinna pozwalać, aby ten rynek funkcjonował pod odpowiednimi zasadami na terytorium Rzeczypospolitej. Chodzi o to, aby podmioty gospodarcze nie były wypychane poza Polskę
— podsumował Bogucki.
