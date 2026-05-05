Polskie Stronnictwo Ludowe odtrąbiło wielki sukces, którym okazała się „skarga do TSUE na umowę Mercosur”. Europoseł Konfederacji Anna Bryłka odniosła się do rewelacji „ludowców”, punktując nieprawdy w komunikacie formacji Władysława Kosiniaka-Kamysza. „To się nie dzieje naprawdę… PSL kolejny raz daje dowód, że nie chce zrozumieć podstawowych faktów, wyjaśnijmy je więc naprawdę powoli…” - czytamy we wpisie eurodeputowanej na portalu X.
Od 1 maja br. tymczasowo stosowana jest umowa handlowa między UE i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur. Zdecydowała o tym KE, pomimo sprzeciwu rolników z wielu krajów europejskich i zaskarżenia umowy przez Parlament Europejski do Trybunału Sprawiedliwości UE. Największe zagrożenia dla polskiego rolnictwa dotyczą sektorów drobiu i wołowiny.
Ten rząd nie tylko nic nie zrobił w tej sprawie, on nie chciał stworzyć tej mniejszości blokującej
— mówił niedawno kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek.
Wejście w życie umowy oznacza zniesienie ceł i barier handlowych. Umowa zakłada zniesienie 92 proc. ceł w UE na importowane towary z Mercosur, a na pozostałą część bardziej wrażliwych produktów, w okresach przejściowych, do 10 lat. W zamian kraje Mercosuru obniżą uznawane w wielu przypadkach za zaporowe cła na europejskie towary przemysłowe, w tym samochody.
PSL odtrąbił sukces
Polskie Stronnictwo Ludowe postanowiło, że ogłosi sukces w działaniu na rzecz obrony polskich rolników.
Skarga do TSUE na umowę Mercosur, to kolejny konkret i efekt skutecznych działań wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego oraz europosła PSL Krzysztofa Hetmana, którzy od początku rządów koalicji robią co możliwe, by zablokować te szkodliwe dla polskich rolników rozwiązania[…] Nie zgadzamy się na rozwiązania, które uderzają w polskie rolnictwo. Działamy skutecznie i odpowiedzialnie!
— czytamy we wpisie PSL na portalu X.
Mercosur „już działa!!”
Europoseł Konfederacji Anna Bryłka postanowiła rozłożyć na czynniki pierwsze komunikat „ludowców”. Polityk wskazała na pewne manipulacje w przekazie formacji Władysława Kosiniaka-Kamysza.
To się nie dzieje naprawdę… PSL kolejny raz daje dowód, że nie chce zrozumieć podstawowych faktów, wyjaśnijmy je więc naprawdę powoli…
— czytamy we wpisie Bryłki.
Ani PSL ani polski rząd nie wie co chce skarżyć. Skargę z art. 263 TfUE można wnieść tylko na akt prawny. Wbrew obietnicom, zapowiedziom, pokrzykiwaniom, konferencjom prasowym – nie było czasu na złożenie skargi polskiego rządu na decyzję Rady o tymczasowym stosowaniu umowy!
— wskazała następnie europoseł Konfederacji.
Parlament Europejski (nie - PSL, nie - polski rząd) złożył wniosek do TSUE o opinię ws. zgodności umowy Marcosur z traktatami (art. 218 ust. 11). Działanie PE tylko częściowo odpowiada na problem, bo nie zatrzymuje działania umowy a tylko powoduje pewną niepewność co do jej przyszłego legalnego działania
— zauważyła Bryłka.
Natomiast sama umowa już działa!! Tymczasowo weszła w życie 1 maja 2026, pomimo tego, że dla ratyfikacji części handlowej potrzebna była zgoda Parlamentu Europejskiego
— zakończyła eurodeputowana.
