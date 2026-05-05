PSL kłamiąc zgrywa bohatera ws. Mercosur? Bryłka o faktach: "Wyjaśnijmy je więc naprawdę powoli…"; "Sama umowa już działa!"

Jabłko wiszące na drzewie oraz wpis Anny Bryłki (screen z X) / autor: Fratria/X-Anna Bryłka (screen)
Polskie Stronnictwo Ludowe odtrąbiło wielki sukces, którym okazała się „skarga do TSUE na umowę Mercosur”. Europoseł Konfederacji Anna Bryłka odniosła się do rewelacji „ludowców”, punktując nieprawdy w komunikacie formacji Władysława Kosiniaka-Kamysza. „To się nie dzieje naprawdę… PSL kolejny raz daje dowód, że nie chce zrozumieć podstawowych faktów, wyjaśnijmy je więc naprawdę powoli…” - czytamy we wpisie eurodeputowanej na portalu X.

Od 1 maja br. tymczasowo stosowana jest umowa handlowa między UE i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur. Zdecydowała o tym KE, pomimo sprzeciwu rolników z wielu krajów europejskich i zaskarżenia umowy przez Parlament Europejski do Trybunału Sprawiedliwości UE. Największe zagrożenia dla polskiego rolnictwa dotyczą sektorów drobiu i wołowiny.

Wejście w życie umowy oznacza zniesienie ceł i barier handlowych. Umowa zakłada zniesienie 92 proc. ceł w UE na importowane towary z Mercosur, a na pozostałą część bardziej wrażliwych produktów, w okresach przejściowych, do 10 lat. W zamian kraje Mercosuru obniżą uznawane w wielu przypadkach za zaporowe cła na europejskie towary przemysłowe, w tym samochody.

PSL odtrąbił sukces

Polskie Stronnictwo Ludowe postanowiło, że ogłosi sukces w działaniu na rzecz obrony polskich rolników.

Skarga do TSUE na umowę Mercosur, to kolejny konkret i efekt skutecznych działań wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego oraz europosła PSL Krzysztofa Hetmana, którzy od początku rządów koalicji robią co możliwe, by zablokować te szkodliwe dla polskich rolników rozwiązania[…] Nie zgadzamy się na rozwiązania, które uderzają w polskie rolnictwo. Działamy skutecznie i odpowiedzialnie!

— czytamy we wpisie PSL na portalu X.

Mercosur „już działa!!”

Europoseł Konfederacji Anna Bryłka postanowiła rozłożyć na czynniki pierwsze komunikat „ludowców”. Polityk wskazała na pewne manipulacje w przekazie formacji Władysława Kosiniaka-Kamysza.

To się nie dzieje naprawdę… PSL kolejny raz daje dowód, że nie chce zrozumieć podstawowych faktów, wyjaśnijmy je więc naprawdę powoli…

— czytamy we wpisie Bryłki.

Ani PSL ani polski rząd nie wie co chce skarżyć. Skargę z art. 263 TfUE można wnieść tylko na akt prawny. Wbrew obietnicom, zapowiedziom, pokrzykiwaniom, konferencjom prasowym – nie było czasu na złożenie skargi polskiego rządu na decyzję Rady o tymczasowym stosowaniu umowy!

— wskazała następnie europoseł Konfederacji.

Parlament Europejski (nie - PSL, nie - polski rząd) złożył wniosek do TSUE o opinię ws. zgodności umowy Marcosur z traktatami (art. 218 ust. 11). Działanie PE tylko częściowo odpowiada na problem, bo nie zatrzymuje działania umowy a tylko powoduje pewną niepewność co do jej przyszłego legalnego działania

— zauważyła Bryłka.

Natomiast sama umowa już działa!! Tymczasowo weszła w życie 1 maja 2026, pomimo tego, że dla ratyfikacji części handlowej potrzebna była zgoda Parlamentu Europejskiego

— zakończyła eurodeputowana.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

