Europejska Prokurator Generalna Laura Kovesi wystąpiła do Sejmu o uchylenie immunitetu jednemu z posłów w związku z podejrzeniem płatnej protekcji przy modernizacji infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - poinformowała Prokuratura Europejska (EPPO). „Polecam zrobienie screenów kilku najpikantniejszych wpisów dotyczących „rozliczeń” z konta posła Wojciecha Króla. Właściciel może je niebawem chcieć usunąć” - napisał europoseł PiS Maciej Wąsik na portalu X, nawiązując do sprawy.
Śledztwo - jak wynika z wtorkowej informacji EPPO - dotyczy podejrzeń o korupcję czynną i bierną w związku z działalnością podmiotu odpowiedzialnego za modernizację infrastruktury tramwajowej w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Inwestycja jest finansowana przez UE kwotą 1,9 mld złotych na lata 2007–2027.
Prokuratura podała, że w grudniu 2025 r. aresztowano osobę pełniącą wysoką funkcję publiczną, która pozostaje w areszcie tymczasowym. Zarzuca się, że podejrzany od 2021 przekazywał poufne informacje faworyzowanej firmie, aby zapewnić jej przyznanie kontraktu. Zebrane dotychczas dowody wskazują, że łapówki zostały wypłacone w zamian za zatwierdzenie zawyżonych kosztów lub rozliczenie fikcyjnych prac.
Z dowodów wynika również, że w kilku przypadkach korzyści finansowe przekazano posłowi. Aby EPPO mogło kontynuować to śledztwo, Kovesi zwróciła się we wtorek o uchylenie immunitetu polskiego parlamentarzysty.
Prokuratura podała też, że dzięki jej dochodzeniu udało się zapobiec dalszym przestępstwom.
EPPO poinformowała również, że w ciągu ostatnich kilku tygodni Centralne Biuro Antykorupcyjne – Delegatura w Katowicach przeprowadziło przeszukania w prywatnych mieszkaniach oraz biurze posła. Zatrzymano sześć osób i postawiono im zarzuty przestępstw korupcyjnych.
Wszystkie osoby, których dotyczy sprawa, są uznawane za niewinne do czasu udowodnienia im winy przez właściwe polskie sądy.
EPPO jest prokuraturą Unii Europejskiej. Odpowiada za prowadzenie dochodzeń, ściganie i kierowanie do sądu spraw dotyczących przestępstw przeciwko interesom finansowym UE.
„Funkcjonował układ korupcyjny”
Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało, że śledztwo – prowadzone pod nadzorem Prokuratury Europejskiej – dotyczy wyrządzenia szkody majątkowej ok. 1 mln euro.
Z ustaleń śledztwa wynika, że w spółce funkcjonował układ korupcyjny. W ramach powiązań osobowych i korporacyjnych dochodziło do przekazywania poufnych informacji faworyzowanej firmie z branży inżynierii budowlanej
— napisał w komunikacie zespół prasowy CBA.
W grudniu 2025 r. funkcjonariusze z delegatury CBA w Katowicach – na wniosek Prokuratury Europejskiej – zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w procederze korupcyjnym oraz zmowie przetargowej. W kwietniu 2026 r. zatrzymali kolejnych sześć osób.
Zabezpieczyli w sumie ponad 1 mln euro w gotówce, nośniki pamięci oraz dokumenty.
Jeden z podejrzanych, który został zatrzymany w grudniu 2025 r., pozostaje w areszcie tymczasowym. Według śledczych wielokrotnie – pozostając w zmowie z inną osobą – przyjmował korzyści majątkowe. Oszacowana przez śledczych suma korzyści majątkowych, jakie przyjmowały osoby uczestniczące w procederze korupcyjnym, to prawie 2,7 mln zł.
Rzecznik Tramwajów Śląskich Robert Walczak poinformował PAP, że spółka podtrzymuje deklarację dotyczącą współpracy ze służbami.
Czekamy na ich ustalenia i dalsze informacje
— zaznaczył.
Screeny „z konta posła Wojciecha Króla”
Do sprawy odniósł się europoseł PiS Maciej Wąsik. Przy okazji wskazał na nazwisko parlamentarzysty, które nie padło we wcześniejszych komunikatach.
Prokuratura Europejska po raz pierwszy w historii wystąpiła o uchylenie immunitetu polskiemu posłowi. Jak podaje portal onet chodzi o Wiceprzewodniczącego Klubu Koalicji Obywatelskiej Wojciecha Króla. Śledczy planują postawić mu zarzuty korupcyjne związane z przetargami na tramwaje na Śląsku
— napisał na portalu X.
Polecam zrobienie screenów kilku najpikantniejszych wpisów dotyczących „rozliczeń” z konta posła Wojciecha Króla. Właściciel może je niebawem chcieć usunąć
— dodał były wiceszef MSWiA.
Król o rozliczeniach
Poseł Król znany jest ze swojego nawoływania do rozliczeń rządu Zjednoczonej Prawicy.
Minister Żurek: „Musimy przyspieszyć rozliczenia, bo inaczej wiele spraw się przedawni.” To jest walka o praworządność. O to, by obywatela sądził niezawisły sąd i niezależny prokurator
— czytamy we wpisie Króla z 7 września 2025 roku na portalu X.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759566-posel-ko-zadal-rozliczen-moze-stracic-immunitet-w-tle-korupcja
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.