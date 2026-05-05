„Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji” - powiedział Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów w KPRM, odnosząc się do sprawy z Zondacrypto, którą od samego początku chce przykleić do prawicy. Zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu wróci projekt ustawy ws. kryptowalut.
Donald Tusk od samego początku usiłuje skleić sprawę Zondacrypto z prawicą. Za swoim szefem idzie cały obóz koalicji 13 grudnia, który pokazuje kolejne przykłady na rzekome powiązania swoich przeciwników z tą sprawą. „Demokraci” mają jednak tendencję do ukrywania albo przemilczania niewygodnych powiazań ludzi ze swojego środowiska z Zondacrypto.
Czytaj także
Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów w KPRM, zabrał głos ws. Zondacrypto. Oczywiście uderzył w prawicę…
Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za te mocne słowa, ale w tej chwili to już nie są tajne notatki, w tej chwili to nie jest dyskretne dochodzenie prokuratury, wszystkie fakty, także dzięki dziennikarskim śledztwom, nie tylko dzięki pracy instytucji, są już na stole
— powiedział szef koalicji 13 grudnia.
Mieliśmy do czynienia z firmą, której źródła, nie że są dwuznaczne, tylko są wyjątkowo ciemne, to jest tzw. bratwa, mafia rosyjska i jej pieniądze zaangażowane w zorganizowanie giełdy kryptowalut Zondacrypto, to jest porwanie lub zabójstwo, bo ta sprawa do dzisiaj nie jest ostatecznie wyjaśniona, założyciela i pierwszego właściciela
— kontynuował.
Czytaj także
To jest sprawa finansowania przez tę giełdę kryptowalut rozmaitych kampanii związanych z PiS-em, organizowanie, finansowanie, patronowanie politycznym imprezom w trakcie kampanii prezydenckiej na rzecz prezydenta Nawrockiego, to jest finansowanie bezpośrednie polityków prawicy, w tym byłego ministra Ziobro
— atakował Tusk.
Apel Tuska
Następnie zwrócił się do liderów prawej strony sceny politycznej.
To jest mój apel ostatni, bo nie wiem, jakie argumenty jeszcze mogłyby dotrzeć do prezydenta Nawrockiego, prezesa Kaczyńskiego, panów Mentzena czy Bosaka
— mówił szef koalicji 13 grudnia.
Czytaj także
Niczego już tutaj więcej wiedzieć nie trzeba. Mamy do czynienia z największą aferą ostatnich nie lat, ale dekad, aferą, w którą wplątani bezpośrednio są były i aktualny prezydent i prawicowe partie opozycji, bezpośrednio finansowani politycy z tej opozycji
— dodał.
Macie ostatnią szansę, żeby pokazać, że coś do was dotarło i że wspólnie z rządem będziecie chcieli zablokować na przyszłość działania tego typu gangsterki. Liczę na opamiętanie
— stwierdził arogancko Tusk.
„Postanowiliśmy wrócić z tym projektem”
Szef koalicji 13 grudnia poinformował również, że Sejm ponownie zajmie się przeprocedowaniem projektu ustawy o kryptoaktywach.
Postanowiliśmy wrócić z tym projektem i to w trybie natychmiastowym. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu skierujemy projekt
— poinformował.
Czytaj także
Jedyną zmianę, jaką będę proponował w tym projekcie, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar dla tych, którzy wykorzystując marzenia ludzi, czasami naiwność ludzi, czasami brak wiedzy, oszukują ich i narażają też państwo polskie, nasze bezpieczeństwo na szwank
— zakończył Tusk.
xyz/KPRM/300polityka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759554-tusk-zajadle-atakuje-ws-zondacrypto-uderzyl-w-cala-prawice
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.