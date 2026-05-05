Nie milkną echa wczorajszej wypowiedzi Donalda Tuska, który odniósł się do zapowiedzi wycofania części wojsk amerykańskich z Niemiec i ewentualnego przeniesienia ich do baz w Polsce. - Nie powinniśmy jako państwo podbierać - stwierdził między innymi premier. - Bardzo krytycznie oceniam tę wypowiedź. Uważam, że ona jest fatalnym błędem, że ona jest szkodliwa - ocenił Szymon Szynkowski vel Sęk w „Graffiti” Polsat News.
Bliska agresja Rosji a relokacja wojsk USA
Poseł PiS przyznał, że swoją ocenę wypowiada z żalem.
(…) Chciałbym, żeby premier polskiego rządu miał jakąś strategiczną wizję zabiegania o polskie bezpieczeństwo
— powiedział Szynkowski vel Sęk.
Byłemu ministrowi do spraw europejskich ciężko zrozumieć rozbieżność między ostrzeżeniami o możliwej agresji a brakiem zdecydowanej reakcji na potencjalną relokację wojsk USA.
W krótkim odstępie czasu premier z jednej strony mówi o perspektywie agresji w najbliższych miesiącach, a z drugiej nie reaguje na szansę związaną z relokacją wojsk
— podkreślił.
„Polski premier powinien być zainteresowany”
Jeżeli pojawia się deklaracja ze strony Amerykanów o redukcji obecności wojsk amerykańskich w niektórych europejskich krajach, to jest szansa dla Polski, z której Polska przecież może skorzystać
— stwierdził poseł i dodał:
To jest moment, w którym premier polskiego rządu powinien natychmiast powiedzieć, że jest zainteresowany, żeby te wojska zostały w Europie i zostały w Polsce. Takie słowa nie padają.
Polityk PiS podkreślił też, że Polska jest gotowa, by przejąć amerykańskich żołnierzy.
Życzyłbym sobie, żeby premier polskiego rządu również w tej orkiestrze grał tę samą nutę. Tymczasem pojawia się istotny dysonans w kontekście tego rodzaju deklaracji i to mnie bardzo boli
— podsumował.
Komentarz Donalda Tuska
Pentagon ogłosił 1 maja, że w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy 5 tys. żołnierzy z Niemiec. Choć według resortu był to wynik wewnętrznych analiz, do decyzji doszło po tym, jak Trump z gniewem zareagował na krytykę wojny z Iranem ze strony Merza.
30 kwietnia Trump oświadczył, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny w Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu. W ten sposób prezydent USA zareagował na powtarzające się komentarze Merza, że Amerykanie nie mają w wojnie z Iranem strategii.
To właśnie po ogłoszeniu decyzji Donalda Trumpa o wycofaniu części wojsk i zapowiedzi, że nie jest koniec ograniczeń w tym zakresie, pojawiły się spekulacje, czy wycofywane amerykańskie wojsko nie trafi do baz w Polsce.
Do tych przypuszczeń odniósł się właśnie Donald Tusk.
Sprawa jest delikatna, jeśli chodzi o te plany wycofywania wojsk amerykańskich z niektórych państw europejskich, jak państwo pamiętacie, tam pojawiały się w przestrzeni publicznej zapowiedzi czy groźby wycofania wojsk amerykańskich z Niemiec, z Włoch, z Hiszpanii […] chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi
— powiedział premier Donald Tusk na briefingu prasowym po wizycie w Armenii.
Ja nie pozwolę na to, żeby Polska była w jakikolwiek sposób wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim
— podkreślił.
SC/Polsat News
