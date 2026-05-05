„Kochani, bardzo przyjemnie was wszystkich widzieć. Cieszę się, że jest was tak dużo. Jak tylko będę mógł, to będę próbować wjechać, żeby być razem ze Związkiem Polaków. Jestem sercem dla Polaków na Białorusi. Wszystkim bardzo dziękuję” - powiedział Andrzej Poczobut podczas specjalnego łączenia, za pomocą kamery, z Polakami w Mińsku.
Prezydent Karol Nawrocki wręczył Order Orła Białego Andrzejowi Poczobutowi, dziennikarzowi i działaczowi mniejszości polskiej na Białorusi, zwolnionemu z białoruskiego więzienia, gdzie przebywał od marca 2021 r.
Odbieram to odznaczenie jako symboliczne uhonorowanie działalności wszystkich członków Związku Polaków na Białorusi, organizacji, do której mam zaszczyt należeć, którzy po 2005 roku, czyli od momentu delegalizacji organizacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości Białorusi nadal prowadzą działalność społeczną
— mówił odznaczony Orderem Orła Białego Andrzej Poczobut.
„Wrócić na Białoruś”
Poczobut był przez ponad pięć lat więziony przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Został uwolniony pod koniec kwietnia.
W rozmowie na łamach „Gazety Wyborczej” Poczobut był pytany m.in. o plany na przyszłość.
Chcę spróbować wrócić na Białoruś. Wszystko zależy od tego, jak to się potoczy na granicy. Wpuszczą tak jak obiecują, czy nie
– odpowiedział.
Dopytywany, co zrobi jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział:
To posiedzę. Trudno. Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej siedzieli.
„Wszystkim bardzo dziękuję”
Odznaczony Orderem Orła Białego opublikował na swoim koncie w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak za pomocą kamery przemawia do zgromadzonych Polaków - w jednej z sal w Mińsku. W łączeniu tym pomogła Andżelika Borys.
Kochani, bardzo przyjemnie was wszystkich widzieć. Cieszę się, że jest was tak dużo. Jak tylko będę mógł, to będę próbować wjechać, żeby być razem ze Związkiem Polaków. Jestem sercem dla Polaków na Białorusi. Wszystkim bardzo dziękuję
— mówił Poczobut.
Nasi w Mińsku. Mogłem dziś ich zobaczyć i do nich się zwrócić. Czekają na mnie. Wiele razem przeszliśmy i wiele przed nami. Polskość na tamtej szerokości geograficznej nigdy nie była sprawą łatwą. Po za Związkiem Polaków mniejszość polska nie ma nikogo kto by dbał o jej interes
— czytamy w dołączonym wpisie na portalu X.
