W koalicji 13 grudnia znów gorąco? „Efekt polowania jest równy zero. Natomiast jest to niezwykle smutne i powiedziałabym niedobre, że tak wygląda współpraca koalicyjna, że zamiast współpracować przy konkretnych sprawach, próbuje się wewnątrz koalicji toczyć tego typu podchody” - powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na antenie Radia ZET, odnosząc się do pytania o polowanie posłów KO na parlamentarzystów Polski 2050. Wypowiedziała się również na temat potencjalnego przesunięcia żołnierzy z USA do Polski, którzy mają być wycofani z Niemiec.
Pełczyńska-Nałęcz o amerykańskich żołnierzach
Premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że Polska „nie powinna podbierać” żołnierzy USA, którzy są wycofywani z Niemiec. Jego słowa wywołały burzę w sieci. „Tusk to Berlin. Dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć” - ocenił taką postawę Tuska prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Głos ws. zabra również szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.
Gdyby Donald Tusk tylko namawiał Amerykanów, aby zostali w Niemczech i mieli w ogóle nie wyjeżdżać, to ok, ale on mówi, że my na pewno nie będziemy ‘podbierać’ tych żołnierzy, niech oni wyjadą do Stanów Zjednoczonych, aby tylko do Polski nie przyjechali. To jest rzecz absolutnie nie do pomyślenia i raczej patrzę na to w kategoriach podlizywania się Berlinowi
— powiedział na antenie telewizji wPolsce24 Marcin Przydacz.
O sprawę zapytana została Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
Moim zdaniem jest mała szansa, żeby byli w Polsce [żołnierze USA, którzy zostaną wycofani z Niemiec]. Tak [powinniśmy o nich zabiegać]. Ja nie mówię podbierać. Natomiast jeżeli ma ich nie być w Niemczech, a mogłaby część być w Polsce, to dla bezpieczeństwa to jest OK
— powiedziała w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na antenie Radia ZET.
Uważam, że w naszym interesie jest obecność żołnierzy amerykańskich w Niemczech i w Polsce. Jeżeli ma być ich mniej w Niemczech i jesteśmy w stanie mieć ich więcej w Polsce, to jest to dobre dla naszego bezpieczeństwa, ale dalej jest pytanie o cenę
— dodała.
Jeżeli ceną tego, że jest więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce, ma stać się na przykład to, że nie możemy wprowadzić podatku cyfrowego, a to bardzo konkretna rzecz i musimy się zachowywać jak amerykańska kolonia, to nie
— zakończyła wątek Pełczyńska-Nałęcz.
Polowanie na posłów Polski 2050
Minister funduszy i polityki regionalnej Polski została również dopytana, czy posłowie Koalicji Obywatelskiej urządzili polowanie na parlamentarzystów Polski 2050?
Takie słuchy też mnie doszły [o polowaniu KO na posłów Polski 2050], bo nasi posłowie trzymali tego w tajemnicy. Efekt polowania jest równy zero. Natomiast jest to niezwykle smutne i powiedziałabym niedobre, że tak wygląda współpraca koalicyjna, że zamiast współpracować przy konkretnych sprawach, próbuje się wewnątrz koalicji toczyć tego typu podchody
— powiedziała szefowa PL2050.
Szef koalicji 13 grudnia zamierza zniszczyć ugrupowanie Pełczyńskiej-Nałęcz?
Mam nadzieję, że nie. Polska 2050 niezależnie od tego, co życzy sobie premier, jest i będzie. Nie będzie za to potakiwaczem
— skwitowała minister.
