57-letni kierowca, podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, opuścił areszt. Było to możliwe po decyzji Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej. Postanowił on, że mężczyzna będzie mógł wyjść na wolność po wpłaceniu 40 tys. zł. Wiadomo już, kto uregulował poręczenie majątkowe.
Łukasz Litewka, 36-letni poseł Lewicy z Sosnowca, zginął 23 kwietnia potrącony przez samochód, gdy jechał rowerem ul. Kazimierzowską w Dąbrowie Górniczej. Po wypadku zatrzymany został kierowca auta.
Podejrzany opuścił areszt
Usłyszał zarzut spowodowania wypadku komunikacyjnego ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Według prokuratury mężczyzna nieumyślnie naruszył zasady poruszania się w ruchu drogowym i również nieumyślnie spowodował śmierć posła.
Po wniosku Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej tamtejszy sąd zdecydował o aresztowaniu podejrzanego na trzy miesiące, ale zastrzegł, że mężczyzna będzie mógł opuścić areszt, jeżeli w terminie 14 dni wpłaci poręczenie majątkowe w wysokości 40 tys. zł. Po wpłaceniu wyznaczonej kwoty areszt został uchylony, a mężczyzna jest objęty dozorem policji i zakazem opuszczania kraju.
W imieniu podejrzanego wpłacono poręczenie majątkowe, opuścił on dzisiaj areszt
— powiedział 28 kwietnia PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
Prokuratura złożyła zażalenie na postanowienie sądu rejonowego – śledczy uważają, że jedynie bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli należycie zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Zażalenie rozpozna Sąd Okręgowy w Sosnowcu, termin posiedzenia nie został jeszcze wyznaczony.
Kto wpłacił kaucję za kierowcę?
„Fakt” dopytał rzecznika sosnowieckiej prokuratury o to, kto uiścił 40 tys. zł poręczenia za kierowcę.
To były osoby dla niego najbliższe
— wskazał prok. Bartosz Kilian, zastrzegając, że na tym etapie nie może nic więcej powiedzieć.
29 kwietnia tragicznie zmarły poseł Lewicy Łukasz Litewka spoczął na cmentarzu parafialnym w Sosnowcu. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Poseł był znany z działalności charytatywnej i społecznej. Jego fundacja TeamLitewka m.in. poprzez media społecznościowe nagłaśniała i wspierała leczenie dzieci czy ratowanie zwierząt; reagowała na trudne sytuacje w lokalnej społeczności, zbierając środki na sprzęt rehabilitacyjny czy pomoc poszkodowanym w wypadkach.
PAP/”Fakt”/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759541-ujawniono-kto-wplacil-kaucje-za-kierowce-z-wypadku-litewki
