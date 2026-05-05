„Podpisz petycję i powiedz głośne ‘DOŚĆ’ konstytucyjnemu bezprawiu! Domagamy się ochrony powagi urzędu Prezydenta RP i natychmiastowego wstrzymania zaciągania długu bez ustawy!” - zaapelowali twórcy petycji stworzonej w celu zablokowania umowy Polska-UE ws. SAFE, do podpisania której (8 maja br.) prze rząd koalicji 13 grudnia Donalda Tuska.
Polski rząd prawdopodobnie podpisze unijny SAFE w tym tygodniu. Takiego obrotu spraw oczekuje Donald Tusk oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier poinformował wczoraj w Brukseli, że KE otrzymała od polskich władz umowę pożyczki w sprawie SAFE. Dodał, że trwają w tej sprawie wewnętrzne procedury, a KE będzie działać szybko. „Rządzący sami piszą na siebie akty oskarżenia. Zatwierdzenie umowy pożyczkowej na brukselski SAFE bez podstawy prawnej i zgody prezydenta, będzie w przyszłości skutkowało poważnymi konsekwencjami” - ostrzegł były szef MON Mariusz Błaszczak na portalu X.
Lider ROG Robert Bąkiewicz opublikował na portalu X odnośnik do petycji, która została stworzona, żeby wyrazić sprzeciw wobec bezprawia Tuska.
Tusk podpisał wyrok na polską suwerenność. W najbliższy piątek, 8 maja, bez Twojej zgody i z brutalnym pogwałceniem weta Prezydenta, rząd planuje zaciągnąć 200 miliardów złotych długu, który będziesz spłacać Ty, Twoje dzieci i wnuki przez kolejne 45 lat. To nie jest „plan B” – to konstytucyjny zamach stanu przeprowadzony „tylnymi drzwiami”, który ma zamienić Polskę w państwo rządzone partyjnymi dekretami
— czytamy na stronie podpiszapel.org.
Twórcy petycji zaznaczyli, że przyjęcie SAFE będzie oznaczać żądanie „postawienia Premiera przed Trybunałem Stanu.”
Podpisz petycję i powiedz głośne „DOŚĆ” konstytucyjnemu bezprawiu! Domagamy się ochrony powagi urzędu Prezydenta RP i natychmiastowego wstrzymania zaciągania długu bez ustawy!
— zaapelowali twórcy petycji.
