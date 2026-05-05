Nie do wiary, że to powiedziała! W słowa Nowackiej nie mogła uwierzyć nawet Dobrosz-Oracz. "Rodzice są zmorą szkoły?"

Barbara Nowacka / autor: Fratria
Zaledwie wczoraj z rana minister edukacji narodowej Barbara Nowacka udzieliła fatalnego wywiadu na antenie Polsat NEWS, a już zdążyła się pogrążyć w kolejnej rozmowie. Tym razem popularności nie przysporzy jej na pewno to, co powiedziała na antenie TVP Info w likwidacji. Nowacka, ku zdumieniu prowadzącej rozmowę Justyny Dobrosz-Oracz, stwierdziła, że zdarzają się rodzice, którzy są „zmorą szkoły”.

Nowacka we wczorajszej rozmowie w Polsat NEWS zaatakowała hierarchów kościelnych za ich sprzeciw wobec promowanej przez nią edukacji seksualnej. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego nazwała nawet „hejterem w sutannie”. Niedługo potem szefowa MEN udzieliła wywiadu TVP Info w likwidacji i również tutaj powiedziała wiele słów, które bez wątpienia obrócą się przeciwko niej.

Nauczyciele mieliby awantury ponieważ zdarząją się rodzice, którzy są bardzo często współpracujący, ale niektórzy są niestety zmorą szkoły

— wypaliła Nowacka.

Rodzice są zmorą szkoły?

— dopytywała zaskoczona słowami minister dziennikarka.

Zdarza się niestety tak, i to powie pani każdy rodzic współpracujący ze szkołą, że zdarza się jeden toksyczny rodzic

— brnęła Nowacka.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

