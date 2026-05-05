„Europoseł Michał Szczerba niby ‘zaprasza do kontaktu’ – a kiedy moja kancelaria z tego zaproszenia korzysta i wysyła w imieniu Marcina Przydacza przedsądowe wezwanie do przeprosin za oszczerstwa (na tym etapie wciąż dobrowolnych!) – europoseł chowa się i nie odbiera poczty…” - przekazał poseł PiS Paweł Jabłoński w serwisie X.
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Jabłoński, którego kancelaria reprezentuje prezydenckiego ministra Marcina Przydacza wz. ze sprawą ataku europosła KO Michała Szczerby, przekazał, że polityk Koalicji Obywatelskiej unika kontaktu.
Europoseł Michał Szczerba niby „zaprasza do kontaktu” – a kiedy moja kancelaria z tego zaproszenia korzysta i wysyła w imieniu Marcina Przydacza przedsądowe wezwanie do przeprosin za oszczerstwa (na tym etapie wciąż dobrowolnych!) – europoseł chowa się i nie odbiera poczty…
— wskazał w serwisie X.
Co może się kryć za takim postępowaniem europosła? Trzeba będzie sprawdzić – pozew jeszcze w tym tygodniu
— zapowiedział.
„Ignorantia iuris nocet”
Głos zabrał także sam Marcin Przydacz.
Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego, które kosztuje podatnika najpewniej dziesiątki tysięcy złotych - chyba NIE FUNKCJONUJE, nie odbiera bowiem prostej korespondencji
— zauważył.
Jeśli w tej sposób uważa Pan Europośle, że uniknie odpowiedzialności za kłamstwa i oszczerstwa, to jest Pan w błędzie. Ignorantia iuris nocet
— zaznaczył.
O co chodzi?
Prezydencki minister Marcin Przydacz podjął działania prawne wobec europosła KO Michała Szczerby, który oskarżał go… o namawianie do udziału polskiej marynarki w operacji w Iranie.
Problem polega na tym, że Marcin Przydacz na antenie Polsat News wcale nie namawiał do udziału polskiej marynarki w operacji. Wręcz przeciwnie wskazywał, że w operację powinny być zaangażowane państwa, które mają silną marynarkę.
Jest Pan kłamcą. W jednej i drugiej sprawie mówi Pan nieprawdę. Gdyby miał Pan odrobinę wstydu, skasowałby Pan swoje kłamstwa
— podkreślał Przydacz, odpowiadając politykowi KO w serwisie X.
W związku z nieprawdziwymi i pomawiającymi mnie twierdzeniami p. Mihał Szczerba otrzymał już wezwanie do natychmiastowego zaprzestania naruszania moich dóbr osobistych i usunięcia ich skutków
— zapowiedział.
