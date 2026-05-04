TYLKO U NAS. Tak Julia Przyłębska komentuje słowa Donalda Tuska pod jej adresem. "Wpisuje się w pewną tradycję"

  Polityka
Julia Przyłębska, była prezes TK / autor: Fratria
Julia Przyłębska weszła w skład Rady Nowej Konstytucji przy Prezydencie RP. Jak podkreśliła na antenie Telewizji wPolsce24, „jest czas na rozmowę, że jest ten moment konstytucyjny”. „Ma rację prezydent Nawrocki. Jesteśmy w takiej sytuacji ustrojowej, międzynarodowej i generalnie cywilizacyjnej, że trzeba się nad konstytucją pochylić. Uważam, że to jest dobry moment, aby właśnie (…) rozpocząć dyskusję krok po kroku” - zaznaczyła była prezes TK w programie „Wierzbicki i Biedroń mówią jak jest”.

Tusk kpi z prezydenckiej Rady Nowej Konstytucji i atakuje byłą prezes TK

Premier Donald Tusk - odnosząc się do powołanej przez prezydenta Rady Nowej Konstytucji - powiedział, że „nie będzie udawał, że to jest poważna inicjatywa”. Zaznaczył jednocześnie, że w poważnej rozmowie o konstytucji gotów jest uczestniczyć „nawet osobiście”. Zaatakował przy tym właśnie Julię Przyłębską.

Julia Przyłębska to komentuje!

W odpowiedzi była prezes TK stwierdziła, że zachowanie Donalda Tuska „wpisuje się w pewną tradycję, bo albo nie chce się siadać i komuś podawać ręki, bo się nie podoba, albo namawia się na przykład zagranicznych gości, żeby nie przyjechali”.

A tu się nie zgodzę, z panem premierem, że to jest jest niepoważna w ogóle impreza. Taka ciekawostka. Konstytucję uchwalono 235 lat temu, a artykuł 235 mówi o tym, że i jak można zmienić konstytucję. W związku z tym, to jest symboliczne i prezydent jest jak najbardziej podmiotem, który może złożyć projekt zmiany części konstytucji, ale też całej konstytucji

— podkreśliła na antenie Telewizji wPolsce24.

Tu akurat pan premier Donald Tusk nie chciałby ze mną rozmawiać. Jeśli powiedziałby: „tylko i wyłącznie chodzi o panią Przyłębską, bo ja jestem gotów usiąść do stołu, ze wszystkimi rozmawiać i nawet się umówić i iść z nową konstytucją”. To ja przecież mogę zrezygnować z tego stołu, bo ważniejsza jest dla mnie Polska, Polacy. Natomiast jeden z wicepremierów stwierdził, że on nie widzi możliwości siedzenia przy jednym stole ze swoimi lewicowymi poglądami. Ale na tym właśnie istota polega, że siadamy do stołu

— mówiła.

Absolutnie duże niezrozumienie i rzeczywiście (…) zacząć trzeba od rozmowy o tych brakach konstytucji, które szczególnie w sytuacjach kohabitacji - niestety - ale się nie sprawdzają. Poza tym, ta konstytucja jest już relatywnie stara, jeśli chodzi o postępy, których doświadczamy

— dodała Julia Przyłębska.

Jest ten moment konstytucyjny”

Była prezes TK podkreśliła, że przyszła nowa konstytucja powinna uwzględniać „wszystkie zagrożenia współczesnego świata”, a więc „konstytucja tożsamościowa”.

Myślę, że jest czas na rozmowę, że jest ten moment konstytucyjny. Ma rację prezydent Nawrocki. Jesteśmy w takiej sytuacji ustrojowej, międzynarodowej i generalnie cywilizacyjnej, że trzeba się nad konstytucją pochylić. Uważam, że to jest dobry moment, aby właśnie (…) rozpocząć dyskusję krok po kroku

— powiedziała Julia Przyłębska w rozmowie z Emilią Wierzbicki i Marcinem Wikłą.

kpc/wPolsce24

