Rządzący za nic mają weto prezydenta. Sobkowiak-Czarnecka: "W piątek w Warszawie podpisana zostanie umowa pożyczkowa SAFE z KE"

Sobkowiak-Czarnecka zapowiada podpisanie umowy ws. SAFE / autor: Fratria
Rządzący zmierzają do wzięcia wzbudzającego ogromne kontrowersje kredytu z programu SAFE mimo weta prezydenta Karola Nawrockiego. „Jeśli nie wydarzy się coś nadzwyczajnego, w piątek w Warszawie podpisana zostanie umowa pożyczkowa SAFE z KE” - poinformowała pełnomocniczka rządu ds. programu SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak dodała, rząd finalizuje rozwiązanie, za pomocą którego dofinansowana zostanie Policja i Straż Graniczna.

O tym, że najprawdopodobniej w piątek rząd będzie „gotowy z podpisaniem” umowy SAFE poinformował wcześniej w poniedziałek premier Donald Tusk, który uczestniczył w 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy Armenii, Erywaniu.

Podpisanie umowy

Sobkowiak-Czarnecka pytana w Radiu Zet o datę podpisania umowy potwierdziła, że „jeśli tylko coś nadzwyczajnego się nie wydarzy”, stanie się to w piątek w Warszawie. Jak przekazała, ze strony Polski umowę podpiszą wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz dwóch przedstawicieli zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Ze strony Komisji Europejskiej będzie to komisarz UE ds. budżetu Piotr Serafin i komisarz ds. obrony Andrius Kubilius

— dodała.

Podkreśliła, że będzie to duża uroczystość, ponieważ „tak dużego programu zbrojeniowego nie mieliśmy”.

Pełnomocniczka rządu pytana, czy część środków z programu SAFE zostanie przekierowana na rzecz Policji i Straży Granicznej odparła, że ze względu na zawetowanie przez prezydenta Karola Nawrockiego ustawy wdrażającej w Polsce SAFE, do tego nie dojdzie. Jak zaznaczyła, nie umożliwia tego Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, na rzecz którego zaciągnięte zostaną pożyczki.

(Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych) wadę ma jedną (…) - tam jest tylko jeden dysponent, czyli minister obrony narodowej, ergo po decyzji pana prezydenta ja dzisiaj nie widzę drogi, gdzie wprost z mechanizmu SAFE pieniądze mogą trafić do Policji czy do Straży Granicznej. To de facto przekreśliła decyzja pana prezydenta

— powiedziała.

Dopytywana, czy rządowi udało znaleźć się inne rozwiązanie, dzięki któremu dofinansowana zostanie Policja i Straż Graniczna odparła, że jest ono finalizowane.

Za to odpowiedzialni są ministrowie właściwi, czyli minister finansów, minister spraw wewnętrznych i minister infrastruktury. Myślę, że niebawem też będą komunikować, jaką drogą te środki trafią. Ale pieniądze dla Policji, Straży Granicznej i na projekty infrastrukturalne będą

— zapewniła.

Podkreśliła ponadto, że środki te nie będą pochodziły z programu SAFE.

Cała pożyczka SAFE będzie przekazana tylko i wyłącznie na sprzęt wojskowy

— dodała.

Otwarcie linii kredytowej

Sobkowiak-Czarnecka odnosząc się do kontrowersyjnej umowy, którą polski rząd podpisze najprawdopodobniej w piątek podkreśliła, że będzie oznaczać ona „otwarcie linii kredytowej”.

Czyli my de facto w piątek jeszcze nie zaciągamy żadnej pożyczki. Podpisujemy z Komisją Europejską, że czeka 43,7 mld euro. Polska, jak będzie realizowała projekty, to w miarę realizacji tych projektów, będzie kolejne transze pożyczać. Bo każda ta transza (…), czy ta październikowa, czy kwietniowa, jest osobną mikropożyczką

— wyjaśniła.

Pytana o stopień oprocentowania każdej z tych pożyczek przekazała, że każda z transz-„mikro-pożyczek” może być inaczej oprocentowana.

(Oprocentowanie pożyczek) można oszacować na podstawie oprocentowania historycznego. W ostatnich latach to było około 3 proc. - raz trochę mniej, raz trochę więcej. Ostatnio Ministerstwo Finansów szacowało na 3,18 proc.

— zaznaczyła.

Moment piątkowego podpisania nie oznacza żadnego cyrografu na 43,7 mld euro z jakimś mitycznym oprocentowaniem. My otwieramy linię kredytową, czyli leżą pieniądze w Komisji (Europejskiej) i my wtedy, kiedy potrzebujemy, bierzemy maksymalnie do kwoty 43,7 mld euro

— podkreśliła.

Umowy

Sobkowiak-Czarnecka przekazała ponadto, że Polska ma czas do końca maja na podpisywanie umów w formule single, czyli „jeden kraj kupuje u jednego producenta”.

Część tych umów mamy już podpisane, bo (…) do SAFE-u możemy zaliczyć też te umowy, które podpisywaliśmy od momentu wejścia w życia rozporządzenia (na mocy którego rozpoczęto program SAFE - PAP), czyli od czerwca zeszłego roku

— powiedziała.

Dodała, że od 1 czerwca możliwe będzie podpisywanie wyłącznie umów, w których sprzęt zamawiany będzie razem z innym państwem włączonym do programu.

Podkreśliła, że większość funduszy z SAFE trafi do PGZ w całości kontrolowanej przez Skarb Państwa. Jako firmę o podzielonej strukturze własnościowej z zagranicznym kapitałem wskazała ICEYE - polsko-fińską firmę, której satelita trafił w niedzielę na orbitę okołoziemską.

To jest przykład takiej firmy, która ma kapitał i polski, i fiński, ale właściwie to chyba jedyna z tych firm, która ma taki podział kapitału

— dodała.

Adrian Siwek/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

