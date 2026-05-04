Wiceszef MON Cezary Tomczyk (KO) postanowił w swoim wpisie w serwisie X zaatakować prezydenta Karola Nawrockiego, drwiąc z projektu SAFE 0%. Odpowiedział mu szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker. „Proszę sobie poskakać jak 1 czerwca rok temu o 21:00, może przejdzie…” - napisał.
Podpiszą SAFE
Polski rząd prawdopodobnie podpisze unijny SAFE w tym tygodniu. Takiego obrotu spraw oczekuje Donald Tusk oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier poinformował dziś w Brukseli, że KE otrzymała od polskich władz umowę pożyczki w sprawie SAFE. Dodał, że trwają w tej sprawie wewnętrzne procedury, a KE będzie działać szybko.
Jednocześnie - przypomnijmy - rządzący postanowili wrzucić do „zamrażarki” legislacyjnej projekt prezydenckiego SAFE 0%.
Szefernaker odpowiada Tomczykowi
Nagle prezydenta Karola Nawrockiego zaatakował wiceszef MON Cezary Tomczyk (KO).
Panie Prezydencie Nawrocki - jak tam SAFE 0%? Coś ucichło o pieniądzach z NBP a sam bank ogłosił stratę. Oszukał Pan Siły Zbrojne i obywateli?
— napisał kąśliwie w serwisie X.
Tomczykowi odpowiedział szef gabinetu prezydenta RP Paweł Szefernaker.
Odważnie jak na kogoś, kogo szef w MON, uznał, że „SAFE 0%” jest potrzebnym i dobrym projektem i wniósł projekt tej ustawy do Sejmu
— odparł prezydencki minister.
Jeśli chodzi o wiedzę z ekonomii i finansów, to patrząc na dziurę budżetową rządu Tuska, nie wymagam od was zbyt wiele. Z kłamstwa uczyniliście sposób nie tylko na politykę, ale i na życie. Wstyd!
— czytamy.
Proszę sobie poskakać jak 1 czerwca rok temu o 21:00, może przejdzie…
— spuentował dosadnie Szefernaker, nawiązując do wieczoru wyborczego z 1 czerwca 2025 roku i ówczesnej radości (przedwczesnej) w sztabie Rafała Trzaskowskiego.
olnk/X
