Znowu "pogłos"? Internauci drwią z wystąpienia Kierwińskiego podczas Dnia Strażaka. "To powinna być nowa polska tradycja"

  • Polityka
  • opublikowano:
Internauci drwią z wystąpienia Kierwińskiego
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński znowu znalazł się pod „pręgierzem” internautów po swoim przemówieniu podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka. „Znowu źli ludzie zrobili pogłos?” - drwił Jan Kanthak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Dwa lata temu podczas Dnia Strażaka doszło do kuriozalnej sytuacji z udziałem ministra Marcina Kierwińskiego, który wygłosił niezbyt wyraźne przemówienie.

Wielu obserwujących oceniło, że minister mógł być pod wpływem alkoholu. Sam polityk kategorycznie zaprzeczał takim tezom, publikował wyniki badania z alkomatu, a swój dziwny głos tłumaczył „pogłosem” (taki „pogłos” nie wystąpił jednak przy przemówieniach ówczesnego prezydenta Karola Nawrockiego i ówczesnego marszałka Sejmu Szymona Hołowni).

Mimo tłumaczeń ksywka „pogłos” przylgnęła mocno do polityka.

Pogłos 2

W tym roku Marcin Kierwiński, który powrócił do kierowania Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (po krótkiej przerwie na bycie europosłem i „ministrem od powodzi”) znowu przemawiał podczas obchodów Dnia Strażaka.

Internauci kolejny raz zauważyli jednak… „pogłos” w jego wystąpieniu.

Kierwiński znowu „popsuł” mikrofony, które działały perfekcyjnie. Pogłosowej tradycji musiało stać się zadość.

— zauważył internauta „Max Hubner”.

Znowu źli ludzie zrobili pogłos?

— drwił Jan Kanthak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.

MAMY TO. Od dzisiaj to powinna być nowa polska tradycja. Coroczny pogłos Kierwińskiego

— pisał internauta Jan Molski.

To nie wszystko

Publicystka portalu wPolityce.pl Marzena Nykiel zwracała natomiast uwagę na pewne „manualne problemy” Kierwińskiego.

Zdolności manualne pana ministra konkurują z jego zdolnościami krasomówczymi. Klasa, gracja i szyk

— wskazała.

Internauta Marcel Bielecki zwracał natomiast uwagę, że minister miał nawet kłopot z właściwym ustawieniem się podczas hymnu państwowego.

Kierwiński podczas śpiewania hymnu państwowego nie potrafi nawet stanąć na baczność…

— zauważył.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

