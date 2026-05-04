Tusk zapowiada: Polska i Wielka Brytania podpiszą umowę obronną. Chce być adwokatem powrotu Londynu do UE? Zaprosił też Kanadę

Tusk po spotkaniu ze Starmerem / autor: PAP/EPA /// EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
Premier Donald Tusk zapowiedział w poniedziałek po spotkaniu z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, że 27 maja dojdzie do podpisania traktatu z tym krajem w zakresie współpracy obronnej. „Polska będzie adwokatem zbliżenia Wielkiej Brytanii z UE” - dodał. Zapowiedział też wizytę w Kanadzie.

Tusk rozmawiał ze Starmerem oraz premierem Kanady Markiem Carneyem podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w stolicy Armenii, Erywaniu. Carney wziął udział w tym szczycie jako pierwszy lider państwa spoza Europy.

Podjęliśmy ostateczną decyzję z panem premierem Starmerem, że już 27 maja dojdzie do podpisania traktatu między Polską a Wielką Brytanią. Będzie to traktat realnie wzmacniający naszą współpracę, szczególnie w dziedzinie obronności, ale nie tylko

— powiedział Tusk dziennikarzom.

Długo negocjowaliśmy ten traktat, ale w tym czasie (…) jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w szeroko pojętej dziedzinie obronności

— poinformował Tusk.

Wielkiej Brytanii zależy też na tym - i Polska jest tutaj wyważonym partnerem - aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej

— zaznaczył.

Jak dodał, zmieniły się nastroje w Wielkiej Brytanii - obecnie wyraźna większość mieszkańców żałuje brexitu (wyjścia kraju z UE - PAP) i chciałaby możliwie intensywnego zacieśnienia więzi z Unią.

Brexit zdarzył się, ale, jak mi powiedział premier Starmer, nastroje odwróciły się radykalnie

— zaznaczył Tusk.

Polska ze względów geopolitycznych, i też tradycyjnie ze względu na dużą ilość rodaków w Wielkiej Brytanii, będzie pracowała na rzecz takiego zbliżenia

— zadeklarował.

->remier Starmer usłyszał więc moją pozytywną odpowiedź na swoją prośbę, żeby Polska była liderem tego procesu ponownego zbliżania (Wielkiej Brytanii do UE - PAP)

— ogłosił Tusk.

Wizyta w Kanadzie

Szef polskiego rządu zapowiedział też, że w najbliższym czasie uda się z oficjalną wizytą do Kanady. Zadeklarował gotowość do współpracy nad formatem zbliżającym Kanadę, Norwegię i Wielką Brytanię do UE.

Wszyscy widzimy, że coś się tak na świecie zmieniło i coraz więcej liderów zaczyna się zastanawiać, jak w tej nowej rzeczywistości budować więzi państw, które mają tak podobne poglądy i na geopolitykę, i na fundamentalne wartości

— zaznaczył.

Zaznaczył, że nie będzie to alternatywą wobec relacji europejsko-amerykańskich.

Jeśli chcemy bezpiecznego świata, szczególnie tego naszego wolnego świata, to nie ma alternatywy dla współpracy Europa-USA

— podkreślił.

Przyznał, że „prezydentura Donalda Trumpa jest oczywiście bardzo wymagającym doświadczeniem”.

Nie zmienia to jednak mojego przekonania, i nie tylko mojego, że relacje polsko-amerykańskie, europejsko-amerykańskie to jest najwyższy priorytet

— zaznaczył premier.

Jak dodał, uda się z wizytą do Kanady, by doprecyzować szczegóły umów dwustronnych.

Z premierem Kanady ustaliliśmy nowe formy współpracy, także jeśli chodzi o współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, militarną, w energetyce, w tym energetyce nuklearnej i odnawialnej. Także na pewno zintensyfikujemy współpracę naszych służb specjalnych

— wymienił Tusk.

Ustaliliśmy także, że w najbliższym czasie udam się z oficjalną wizytą do Kanady, żeby dopieścić wszystkie szczegóły tych umów i nowych wyniesionych na wyższy poziom relacji z Kanadą

— zaznaczył.

Polski premier powiedział dziennikarzom, że żartował, że przychylnie odnosi się do idei przystąpienia Kanady do UE.

Adrian Siwek/PAP

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

