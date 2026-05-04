Ośmiogwiazdkowy rząd w pośpiechu szykuje umowę wojskową z Niemcami. To element realizacji strategii mającej wypchnąć Stany Zjednoczone z Polski, ale też w ogóle z Europy. Ujawniony projekt umowy pokazuje, że Tusk i jego ośmiogwiazdkowa koalicja planuje pozbawić Polskę suwerenności w podstawowym obszarze – polityki obronnej. Trudno o bardziej jaskrawy dowód, że ten rząd realizuje politykę i plany niemieckie wobec Polski. Choć na pewno znajdą się obrońcy, którzy stwierdzą, że jest to umowa, która będzie korzystna dla Polski. Bo dzięki niej będziemy mogli wpływać na politykę obronną Republiki Federalnej, aby była zgodna z Polskim interesem.
No tak… Papier wszystko przyjmie, nawet takie bzdury. Zresztą nie trzeba było długo szukać i czekać. Sam Donald Tusk ogłosił, że nie jest zainteresowany, aby wojska amerykańskie przeniosły się z Niemiec do Polski, bo „nie chce łamać europejskiej solidarności”. Brawo! Chyba już nie ma zamiaru bronić Polski nawet na linii Wisły, dopiero będzie bronił Europy na linii Odry i Nysy Łużyckiej. Pewnie takie plany obronne chce pisać razem z Niemcami.
Na dodatek zapowiada jeszcze podpisanie umowy wojskowej z Wielką Brytanią. No to do kompletu brakuję jeszcze Francji i będziemy mieli zapewnione bezpieczeństwo. Po co nam Ameryka z tym okropnym Trumpem? Po co nam NATO? Przecież polski premier stwierdził w wywiadzie dla Financial Times, że na lojalność USA w stosunku do innych krajów członkowskich Sojuszu Północno-Atlantyckiego nie ma co liczyć, a wojna z Rosją może być za kilka miesięcy.
W tym samym czasie przywódcy naszego zachodniego sąsiada ogłaszają, że zamierzają na powrót stać się pierwszą potęgą militarną Europy. Wystarczy połączyć kropki i wszystko się składa w konkretny scenariusz. Zaczniemy od wyrzucenia Amerykanów, bo to najprostsze. Będziemy finansować Ukrainę, aby szachowała Rosję, z którą niedługo będziemy znowu handlować. Dziesięć lat wystarczy, aby dozbroić Niemcy. I Europa będzie wielka. Utrzemy nosa tym pyszałkom z Waszyngtonu! Nie tylko ich dogonimy, ale i przegonimy! Weźmiemy przecież SAFE i będziemy rozwijać niemiecką zbrojeniówkę.
No to teraz na poważnie. Jak nazwać gościa, który zraża do siebie największego sojusznika, bez wątpienia pierwszą potęgę militarną świata? Co więcej – sojusznika znacząco obecnego w Polsce, gotowego do akcji i dysponującego gigantycznymi możliwościami logistycznymi i mocami przemysłu obronnego. A jednocześnie chcącego powierzyć nasze bezpieczeństwo potędze, „które sama przyznaje, że musi dokonać wielkiego i wieloletniego wysiłku, aby sprostać współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom”.
Ośmiogwiazdkowy obłęd w całej okazałości. „Byle PiS nie rządził” powtarzają wyznawcy historyka z Gdańska twierdzącego, że „polskość to nienormalność”. Ludzie spod ośmiu gwiazdek czy wy jesteście normalni?
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759511-normalnosc-donalda-tuska
