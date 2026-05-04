Prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji, która ma przygotować projekt nowej ustawy zasadniczej. W jej składzie mają się znaleźć także przedstawiciele klubów i kół parlamentarnych. Portal wPolityce.pl dowiedział się dziś, że swojego przedstawiciela do Rady wyśle Konfederacja. Okazuje się, że zrobi to również koło Demokracja Bezpośrednia, a konkretnie do tego gremium ma dołączyć Paweł Kukiz.
Na razie w składzie Rady znalazło się dziesięć osób, są to: Piotr Andrzejewski, Marek Jurek, prof. Zdzisław Krasnodębski, prof. Ryszard Legutko, prof. Anna Łabno, prof. Jacek Majchrowski, prof. Ryszard Piotrowski, Barbara Piwnik, Julia Przyłębska, Józef Zych.
Prezydent Karol Nawrocki wysłał też zaproszenia do wszystkich klubów i kół parlamentarnych, by ich przedstawiciele dołączyli do Rady. Politycy Nowej Lewicy, KO i PSL-u już poinformowali, że nie wyślą swoich przedstawicieli do Rady. Z kolei Witold Tumanowicz, wiceprzewodniczący klubu Konfederacji, w rozmowie z portalem wPolityce.pl poinformował, iż przedstawiciel tego klubu znajdzie się w Radzie. Okazuje się, że zaproszenie od prezydenta przyjmie też koło Demokracja Bezpośrednia, a co więcej już wie, kto konkretnie dołączy do tworzonego przez prezydenta gremium - będzie to Paweł Kukiz.
„Zabiegaliśmy o tego typu radę”
Właściwie zabiegaliśmy o tego typu radę od miesięcy, a nawet lat, od 2015 roku, kiedy zaczęliśmy o tym mówić, dostaliśmy się do parlamentu z takim postulatem. Paweł Kukiz jest naturalnym kandydatem Demokracji Bezpośredniej do tej Rady
— powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl Jarosław Sachajko, poseł, przewodniczący koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia.
Co konkretnie według posła Sachajki należałoby zmienić w obecnej konstytucji?
Upodmiotowienie obywateli, czyli to, żeby artykuł 4 konstytucji rzeczywiście działał, a nie tylko był pozorny, a zatem by naród sprawował władzę zwierzchnią w Polsce. Aby to zrobić, to trzeba zmienić przepisy dotyczące referendów
— zaznaczył przewodniczący koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia.
Wprowadzić należałoby również kwestię odpowiedzialności posłów przed swoimi wyborcami, a nie tylko przed prezesem partii. Ważne jest też konkretność konstytucji, żeby to nie była taka, przepraszam za porównanie, dżdżownica, która jest wyjątkowo elastyczna, tylko żeby to była konkretna odpowiedzialność poszczególnych władz, a nie takie ogólne zapisy o współdziałaniu
— mówił poseł.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759508-nasz-news-wiemy-kto-ma-dolaczyc-do-rady-nowej-konstytucji
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.