Poseł Marcin Józefaciuk we wpisie zamieszczonym w serwisie X nie zostawił suchej nitki na minister edukacji narodowej Barbarze Nowackiej (Koalicja Obywatelska), punktując kolejne tezy, która wygłosiła ona w wywiadzie w Polsat News.
Podczas uroczystości Matki Bożej Królowej Polski w sobotę na Jasnej Górze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC skrytykował edukację zdrowotną w szkołach. Zwrócił uwagę, że „jako przedmiot nieobowiązkowy cieszył się zaledwie 30-procentową frekwencją, ale to nie przeszkodziło, aby został wprowadzony jako obowiązkowy, podczas gdy na religię chodzi dzisiaj mniej więcej 70 proc. uczniów i nie jest obowiązkowa” – powiedział w homilii metropolita gdański.
Szefowa MEN zapytana w poniedziałek w Polsat News o słowa arcybiskupa Wojdy, zwróciła uwagę, że w „zeszłym roku Episkopat zarzucał, że część dotycząca zdrowia seksualnego jest nie w porządku, a do całej reszty nie mieli zastrzeżeń; mówili, że przedmiot jest potrzebny; jak dobrze, że młodzież dowie się o ważnych elementach życia, zdrowia, higieny”.
Do ataków Nowackiej odniósł się w serwisie X poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk, który został wyrzucony z klubu Koalicji Obywatelskiej.
Wywiad minister edukacji w Polsacie i jedno pytanie: czy ktoś tu jeszcze panuje nad systemem? Słucham i przecieram oczy
— wskazał Józefaciuk.
„Trzymajmy się jak najdalej od Czarnka” - a dziś? Chaos, brak dokumentów, decyzje bez analiz. Naprawdę jest lepiej?
„Mamy świetnie przygotowanych nauczycieli” - to dlaczego wprowadzacie nowe przedmioty bez realnego przygotowania całej kadry? Są świetnie przygotowani bo kształcą się non stop - za własne. Swoją drogą, skoro są świetnie przygotowani to po co marnować czas na trasę „Kompas Jutra”?
— pytał.
„Nauczyciele chcą spokojnie pracować” - to czemu MEN co kilka miesięcy wywraca im system do góry nogami? Dlaczego nie daje im spokoju?
— nie odpuszczał.
„Musimy chronić nauczycieli” - ale na Rzecznika Praw Nauczycieli już zgody nie ma. No tak - bo są związki, zapomniałem. Czyli chronimy… słowami?
— pisał.
„Kościół szerzy mowę nienawiści” - i w tym samym zdaniu pada: „hejter w sutannie”. Serio?
— wskazywał Józefaciuk.
Prace domowe:
najpierw: złe, bo robią rodzice
teraz: dobre, jeśli są pracą własną
Czy ktoś tu jeszcze pamięta, co mówiła rok temu?
— pytał poseł.
AI w szkołach
„nie można tego oceniać”
ale gdzie uczeń ma się nauczyć korzystania z AI?
Znowu: problem zostawiony nauczycielowi
— wskazał.
„Prezydent jest od podpisywania” – a minister od czego? Od wprowadzania chaosu?
— pytał polityk.
Brutalna prawda
Marcin Józefaciuk ocenił, że „prawda jest brutalna”
Nauczyciele mają być:
✔ spokojni - w środku reform
✔ przygotowani - bez wsparcia
✔ chronieni - bez narzędzi
— zauważył.
A gdy coś nie działa?
winna prawica
winni rodzice
winny Kościół
winne AI
winni nauczyciele
Tylko nigdy system. I nigdy MEN
— wskazał Józefaciuk.
A szkoła? Szkoła ma to po prostu „udźwignąć”
— podsumował.
