Józefaciuk ostro o Nowackiej: "Czy ktoś tu jeszcze panuje nad systemem? Słucham i przecieram oczy". Wypunktował jej tezy

  • Polityka
  • opublikowano:
Józefaciuk ostro o Nowackiej / autor: Fratria
Józefaciuk ostro o Nowackiej / autor: Fratria

Poseł Marcin Józefaciuk we wpisie zamieszczonym w serwisie X nie zostawił suchej nitki na minister edukacji narodowej Barbarze Nowackiej (Koalicja Obywatelska), punktując kolejne tezy, która wygłosiła ona w wywiadzie w Polsat News.

Podczas uroczystości Matki Bożej Królowej Polski w sobotę na Jasnej Górze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC skrytykował edukację zdrowotną w szkołach. Zwrócił uwagę, że „jako przedmiot nieobowiązkowy cieszył się zaledwie 30-procentową frekwencją, ale to nie przeszkodziło, aby został wprowadzony jako obowiązkowy, podczas gdy na religię chodzi dzisiaj mniej więcej 70 proc. uczniów i nie jest obowiązkowa” – powiedział w homilii metropolita gdański.

Szefowa MEN zapytana w poniedziałek w Polsat News o słowa arcybiskupa Wojdy, zwróciła uwagę, że w „zeszłym roku Episkopat zarzucał, że część dotycząca zdrowia seksualnego jest nie w porządku, a do całej reszty nie mieli zastrzeżeń; mówili, że przedmiot jest potrzebny; jak dobrze, że młodzież dowie się o ważnych elementach życia, zdrowia, higieny”.

Czytaj także

Słucham i przecieram oczy”

Do ataków Nowackiej odniósł się w serwisie X poseł niezrzeszony Marcin Józefaciuk, który został wyrzucony z klubu Koalicji Obywatelskiej.

Wywiad minister edukacji w Polsacie i jedno pytanie: czy ktoś tu jeszcze panuje nad systemem? Słucham i przecieram oczy

— wskazał Józefaciuk.

„Trzymajmy się jak najdalej od Czarnka” - a dziś? Chaos, brak dokumentów, decyzje bez analiz. Naprawdę jest lepiej?

„Mamy świetnie przygotowanych nauczycieli” - to dlaczego wprowadzacie nowe przedmioty bez realnego przygotowania całej kadry? Są świetnie przygotowani bo kształcą się non stop - za własne. Swoją drogą, skoro są świetnie przygotowani to po co marnować czas na trasę „Kompas Jutra”?

— pytał.

„Nauczyciele chcą spokojnie pracować” - to czemu MEN co kilka miesięcy wywraca im system do góry nogami? Dlaczego nie daje im spokoju?

— nie odpuszczał.

„Musimy chronić nauczycieli” - ale na Rzecznika Praw Nauczycieli już zgody nie ma. No tak - bo są związki, zapomniałem. Czyli chronimy… słowami?

— pisał.

„Kościół szerzy mowę nienawiści” - i w tym samym zdaniu pada: „hejter w sutannie”. Serio?

— wskazywał Józefaciuk.

Prace domowe:

najpierw: złe, bo robią rodzice

teraz: dobre, jeśli są pracą własną

Czy ktoś tu jeszcze pamięta, co mówiła rok temu?

— pytał poseł.

AI w szkołach

„nie można tego oceniać”

ale gdzie uczeń ma się nauczyć korzystania z AI?

Znowu: problem zostawiony nauczycielowi

— wskazał.

„Prezydent jest od podpisywania” – a minister od czego? Od wprowadzania chaosu?

— pytał polityk.

Brutalna prawda

Marcin Józefaciuk ocenił, że „prawda jest brutalna”

Nauczyciele mają być:

✔ spokojni - w środku reform

✔ przygotowani - bez wsparcia

✔ chronieni - bez narzędzi

— zauważył.

A gdy coś nie działa?

winna prawica

winni rodzice

winny Kościół

winne AI

winni nauczyciele

Tylko nigdy system. I nigdy MEN

— wskazał Józefaciuk.

A szkoła? Szkoła ma to po prostu „udźwignąć”

— podsumował.

Adrian Siwek/X

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych