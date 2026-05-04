Premier Donald Tusk - odnosząc się do powołanej przez prezydenta Rady Nowej Konstytucji - powiedział, że „nie będzie udawał, że to jest poważna inicjatywa”. Zaznaczył jednocześnie, że w poważnej rozmowie o konstytucji gotów jest uczestniczyć „nawet osobiście”.
Przed powrotem do Warszawy ze szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu Tusk w rozmowie z dziennikarzami był pytany o powołaną w tę niedzielę przez Karola Nawrockiego Radę Nowej Konstytucji, która - według prezydenta - ma wypracować projekt nowej konstytucji.
Szef rządu stwierdził, że prezydent Nawrocki „nie wydaje mu się politykiem, któremu naprawdę zależy na ładzie konstytucyjnym, tylko raczej na zmianie ustroju tak, aby to on miał więcej do powiedzenia”.
Wydaje mi się, że mniej więcej system, jaki mamy w tej chwili, dobrze służy polskim sprawom. Także ja nie wybieram się do pracy nad nową konstytucją z prezydentem Nawrockim
— powiedział premier Tusk.
Czytaj także
Kpiny Tuska
Dodał, że „nie będzie udawał, że jest to poważna inicjatywa”.
W poważnej rozmowie na temat konstytucji jestem gotów uczestniczyć, nawet osobiście (…). Jeśli ktoś chce wierzyć w to, że to jest poważna inicjatywa, jego sprawa. Jeśli państwo chcecie to na serio komentować, wasza sprawa, takie jest prawo mediów, nie mam z tym problemu
— zwrócił się do dziennikarzy.
Ja nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa
— dodał.
Atak
Odniósł się też do jednej osób powołanych w skład Rady - byłej prezes TK Julii Przyłębskiej - mówiąc że nie będzie z nią dyskutował na temat ładu konstytucyjnego, ponieważ czułby się „dość groteskowo”.
Ocenił również, że obecna konstytucja „jednoznacznie określa”, kto rządzi i odpowiada za decyzje w Polsce i jest to „oczywiście rząd”. Z kolei zadania i rola prezydenta są - w jego ocenie - „dość precyzyjnie” opisane w ustawie zasadniczej.
Ocenił też, że „nie ma takiej konstytucji, która byłaby w stu procentach precyzyjna, jeśli chodzi o kompetencje różnych instytucji, władz”. Premier zauważył, że w przyszłym roku minie 30 lat od uchwalenia obecnej ustawy zasadniczej i Polska „dawała radę”. W tym kontekście uznał, że „przy odrobinie dobrej woli” oraz „uczciwym czytaniu tej konstytucji można bez większych wysiłków ustanowić dobre relacje - przede wszystkim między rządem a prezydentem”.
Ale jeśli ktoś ma złą wolę i chce tę konstytucję czasami gwałcić, czasami omijać, czasami reinterpretować, to oczywiście zawsze znajdzie taką możliwość, ale to ze złymi skutkami
— stwierdził Tusk.
Jak dodał, nawet „najgorsze reżimy miały pięknie napisane konstytucje, ale chodzi tak naprawdę o praktykę działania”.
Czytaj także
Rada Nowej Konstytucji
Akty powołania do Rady Nowej Konstytucji otrzymali pierwsi jej członkowie. Są to między innymi: była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i b. minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, prawnik, b. marszałek Sejmu Józef Zych, b. marszałek Sejmu Marek Jurek, prof. Ryszard Legutko, konstytucjonalistka prof. Anna Łabno.
Jak poinformowała w komunikacie Kancelaria Prezydenta RP, w skład Rady powołani zostali również: adwokat, działacz opozycji demokratycznej w PRL Piotr Andrzejewski; socjolog, b. europoseł PiS prof. Zdzisław Krasnodębski; Jacek Majchrowski.
W trakcie niedzielnego wystąpienia na Placu Zamkowym prezydent powiedział m.in., że następnym etapem prac będzie powołanie kolejnych ekspertów, konstytucjonalistów, prawników, ale także ekspertów w wielu dziedzinach społecznych. Przekazał, że z drugiej strony wysłał już zaproszenia do przedstawicieli wszystkich sił politycznych w Sejmie i wierzy, że „wszyscy, którzy mają w sercu troskę o przyszłość Rzeczpospolitej (…), wszyscy przedstawiciele polskiego Sejmu usiądą w Pałacu Prezydenckim” do pracy nad nową konstytucją.
Rada rośnie
Warto zauważyć, że chociaż rządzący próbują wykpić prezydencką radę, to ta cały czas rośnie, co ujawniał portal wPolityce.pl.
Swojego przedstawiciela do rady wskazać ma Konfederacja. Zrobi to także koło Demokracja Bezpośrednia, które reprezentować będzie poseł Paweł Kukiz.
Czytaj także
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759505-tusk-kpi-z-prezydenckiej-rady-nowej-konstytucji
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.