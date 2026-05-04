Premier Donald Tusk w rozmowie z dziennikarzami powiedział, że Polska „nie powinna podbierać” żołnierzy USA, którzy są wycofywani z Niemiec. Jego słowa wywołały burzę w sieci. „Tusk to Berlin. Dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć” - ocenił taką postawę Tuska prezes PiS Jarosław Kaczyński.
Donald Tusk nie zaskoczył i postawił interes Niemiec na pierwszym miejscu. Pytany przez dziennikarz na pokładzie rządowego samolotu, czy Polska powinna się postarać o relokację żołnierzy USA, którzy opuszczają Niemcy, powiedział: „Chyba nie powinniśmy jako państwo podbierać. Nie pozwolę na to, żeby Polska była wykorzystywana do łamania solidarności czy współpracy na poziomie europejskim. Nie można być bardziej amerykańskim niż ja jestem od zawsze”. Szef Koalicji 13 Grudnia dodał zdanie, które nawet koło prawdy nie leżało…
Nie można być bardziej amerykańskim niż ja jestem od zawsze
— stwierdził Tusk.
Fala komentarzy
Słowa Tuska wywołały burzę w sieci.
Wzmocnienie wojskowej obecności USA w Polsce to delikatna sprawa? To „podbieranie” żołnierzy? Tusk kolejny raz odkrywa swoją prawdziwą twarz. Zwiększenie sił amerykańskich, a w związku z tym stała baza USA w Polsce, to coś, czego nie da się przecenić. To zmiana naszej sytuacji na nieporównywalnie lepszą, nieporównywalnie bezpieczniejszą. Tusk to Berlin. Dziś nikt rozsądny nie może temu zaprzeczyć
— napisał na X Jarosław Kaczyński, prezes PiS.
Premier Tusk przeciwko wzmocnieniu bezpieczeństwa Polski. Lojalność wobec Berlina na pierwszym miejscu. Wszystko jasne?
— zapytał Andrzej Duda, były prezydent.
Jak można przedkładać interes i komfort sąsiedniego państwa nad bezpieczeństwo własnego? To jest rzecz niesłychana. Kiedyś zasłyszałem od europejskich dyplomatów stwierdzenie „jawohl government”. Dziś wielu zaczyna rozumieć to lepiej
— podkreślił Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP.
Zwiększenie liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce to realna poprawa naszego bezpieczeństwa, tymczasem Tusk kolejny raz odkrywa swoją prawdziwą twarz…
— stwierdziła Joanna Borowiak, posłanka PiS.
Dokładnie. Tusk to Berlin
— podkreślił Mariusz Gosek, poseł PiS.
Określenie Premiera RP „podbieranie żołnierzy” przejdzie to polskiej i niemieckiej historii, historii zależności i warcholstwa
— napisał Waldemar Buda, europoseł PiS.
„Podbierać” żołnierzy amerykańskich z Niemiec nie można. Ale można „podbierać” imigrantów, którzy są wysyłani do Polski z Niemiec. Ok
— podsumował Tuska mec. Bartosz Lewandowski, prawnik.
