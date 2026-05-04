Obecna sytuacja Lewicy jest wręcz dramatyczna. Pod rządami Włodzimierza Czarzastego formacja ta stała się w zasadzie przybudówką Koalicji Obywatelskiej i najwierniejszym koalicjantem. Nowe światło na motyw działania marszałka Sejmu rzucił były lider SLD, były premier Leszek Miller w Kanale Zero.
Były premier Leszek Miller w programie Kanału Zero nie zostawił suchej nitki na Włodzimierzu Czarzastym, marszałku Sejmu, liderze Lewicy. Ujawnił, co polityk miał mu kiedyś powiedzieć.
Kiedy ja jeszcze rozmawiałem z panem Czarzastym, kiedy się kolegowaliśmy, to ja kiedyś słyszałem, co on powiedział w przypływie szczerości - że jemu duża partia nie jest potrzebna, jemu jest potrzebna partyjka, która jest w stanie przejść przez 3 proc., nawet nie przez 5 proc., dlatego żeby mieć pieniądze
— wskazał.
A jak się ma pieniądze, to można różne rzeczy robić
— podkreślił.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759500-miller-ujawnia-co-powiedzial-mu-czarzasty
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.