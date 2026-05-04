Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska podpisała nowelizację rozporządzenia o opłatach reprograficznych, która pozwoli na objęcie tym podatkiem telefonów komórkowych, tabletów i komputerów. W praktyce te produkty mają być obłożone opłata wynoszącą 1 proc. ceny produktów. Środki mają trafić do artystów, a na dodatkowe pieniądze już wyczekuje wykonujący żenujący happeningi Jaś Kapela. „W ogóle chciałem wam wszystkim podziękować. Warto było iść do Hate parku…” - napisał na X Kapela.
W ogóle chciałem wam wszystkim podziękować. Warto było iść do Hate parku, przeżyć ogólnopolski hejt, zacząć walczyć w Prime MMA, odbyć siedem walk w oktagonie, otrzymać stypendium ministra, przeżyć kolejne fale hejtu, żeby w końcu opłata reprograficzna został znowelizowana i ZAIKS miał jeszcze więcej kasy
— napisał na platformie X Jaś Kapela.
Czym jest opłata reprograficzna?
Opłata reprograficzna (tzw. czyste nośniki) to mechanizm kompensacyjny, który funkcjonuje w polskim prawie od 1994 r. Ostatnie aktualizacje przepisów miały miejsce w latach 2008 i 2011, kiedy opłatami objęto m.in. cyfrowe przenośne urządzenia mp3 i mp4. Technologia i rzeczywistość cyfrowa zmieniły się w tym czasie radyklanie, a rozporządzenie w sprawie opłat reprograficznych wciąż uwzględniało takie „czyste nośniki”, jak VHS, faks oraz nagrywarki DVD.
tkwl/X/PAP
