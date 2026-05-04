Polski rząd prawdopodobnie podpisze unijny SAFE w tym tygodniu. Takiego obrotu spraw oczekuje Donald Tusk oraz Władysław Kosiniak-Kamysz. Rzecznik Komisji Europejskiej Thomas Regnier poinformował dziś w Brukseli, że KE otrzymała od polskich władz umowę pożyczki w sprawie SAFE. Dodał, że trwają w tej sprawie wewnętrzne procedury, a KE będzie działać szybko. „Rządzący sami piszą na siebie akty oskarżenia. Zatwierdzenie umowy pożyczkowej na brukselski SAFE bez podstawy prawnej i zgody prezydenta, będzie w przyszłości skutkowało poważnymi konsekwencjami” - ostrzegł były szef MON Mariusz Błaszczak na portalu X.
Szef polskiego rządu poinformował o tym na konferencji prasowej w stolicy Armenii, Erywaniu, gdzie uczestniczy w 8. szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.
Czytaj także
Dwa dni temu pełnomocnik rządu ds. SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka powiedziała, że w ciągu kilkudziesięciu godzin rząd podpisze tę umowę.
Z naszej strony będą cztery podpisy: wicepremiera i ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra finansów Andrzeja Domańskiego i dwóch przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego. Ze strony Komisji Europejskiej będą dwa podpisy: komisarza do spraw obronności Andriusa Kubiliusa i komisarza ds. budżetu Piotra Serafina
— dodała.
Zgodnie z unijnym rozporządzeniem do końca maja państwa członkowskie będą mogły samodzielnie zamawiać sprzęt zbrojeniowy w ramach SAFE. Po tym terminie będą musiały do każdego zakupu szukać krajów partnerskich. Dla Polski to kluczowy termin, bo większość planowanych przez rząd zakupów to zamówienia w polskim przemyśle.
Polski SAFE 0%
Unijny program SAFE przewiduje 150 mld euro wsparcia w postaci m.in. nisko oprocentowanych pożyczek, przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie. KE przyznała Polsce ogółem 43,7 mld euro. Środki te mają sfinansować projekty obronne przewidziane w polskim planie inwestycyjnym. Mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizację infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Zgodnie z deklaracją rządu 89 proc. funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki.
Czytaj także
W połowie marca prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę wdrażającą SAFE i wystosował (wspólnie z prezesem NBP, prof. Adamem Glapińskim) własny projekt na zbrojenia - Polski SAFE 0%. Ekipa Tuska odrzuciła jednak chęć procedowania propozycji głowy państwa. Z kolei PSL złożył „własny” Polski SAFE, który był praktycznie kalką tego prezydenckiego.
W odpowiedzi na weto rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu Polska Zbrojna - według Koalicji 13 Grudnia, upoważnia ministra obrony narodowej oraz ministra finansów i gospodarki do podpisania w imieniu rządu umowy oraz dokumentów dotyczących pożyczki SAFE. Pożyczkę zaciągnie BGK na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ). Spłata pożyczki nastąpi ze środków niewliczanych do minimalnego limitu wydatków na obronność.
„Polskie władze odesłały nam umowę pożyczki”
Mogę potwierdzić, że polskie władze odesłały nam umowę pożyczki (dotyczącą SAFE). Zatem piłka rzeczywiście jest po stronie Komisji Europejskiej. Co dalej? Oczywiście, jak w przypadku wszystkich planów, a mówimy tu o inwestycjach w obronność, czas ma kluczowe znaczenie. Komisja będzie działać szybko
— powiedział rzecznik Regnier na konferencji prasowej.
Regnier dodał, że KE rozpoczęła „wewnętrzne procedury”, które są niezbędne, aby móc podpisać umowę pożyczkową z polskimi władzami.
Czytaj także
„Chcą mnie dziś zastraszyć”
Głos ws. zabrał szef MON z PSL.
Nie ustanę w wysiłkach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa Polski i modernizacji naszych sił zbrojnych! Finalna umowa ws. programu SAFE zostanie podpisana już w najbliższy piątek! Ci, którzy chcą mnie dziś zastraszyć, a wcześniej próbowali blokować możliwość skorzystania ze środków europejskich przez polski przemysł zbrojeniowy – przegrają. Warto jednak, by zrozumieli, że interes państwa jest ważniejszy niż interes ich partii
— napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na portalu X.
„Piszą na siebie akty oskarżenia”
Mariusz Błaszczak przestrzegł przed konsekwencjami prawnymi, jakie czekają sygnotariuszy unijnego SAFE.
Rządzący sami piszą na siebie akty oskarżenia. Zatwierdzenie umowy pożyczkowej na brukselski SAFE bez podstawy prawnej i zgody prezydenta, będzie w przyszłości skutkowało poważnymi konsekwencjami. Najgorsze jest jednak to, że rząd kolanem przepycha projekt, który szkodzi polskiej suwerenności i prawidłowemu rozwojowi Wojska Polskiego. Po powrocie do władzy Prawo i Sprawiedliwość zapewni alternatywne finansowanie kontraktów zbrojeniowych - wolne od arbitralnych decyzji Brukseli
— napisał były szef MON na portalu X.
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/759488-tusk-i-kosiniak-kamysz-swietuja-ws-safe
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.